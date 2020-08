Andamos en la jugada, declara Estrada Ferreiro sobre la Gubernatura de Sinaloa

El Alcalde de Culiacán no asegura buscar ser candidato por Morena para las elecciones de 2021, pero tampoco lo descarta

Belem Angulo

Aunque no garantizó que buscará ser candidato para la gubernatura de Sinaloa en las próximas elecciones, el Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro declaró que se mantiene atento a las decisiones que se tomen dentro de Morena.

"Y cuando sea el momento oportuno, pues ya levantaré la mano o me abstendré, pero como toda persona, andamos en la jugada", comentó.

"Yo no digo que no, tampoco digo que sí, esperaremos lo que se diga oficialmente para quién sea el candidato hay que apoyar".

Agregó que no se ha planteado proponerse como precandidato al interior del partido, pues está trabajando sobre su administración actual en el municipio.

"Ahorita no me he puesto a pensar en eso, pero si me preguntas si tengo aspiraciones, pues te voy a decir que todo mundo tenemos aspiraciones de ser algo mejor. No es el tema mío ahorita de hacer campaña, o precampaña, yo creo que tener responsabilidad para hacer lo que le encomiendan a uno", dijo.

El pasado domingo, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, visitó Sinaloa para determinar al interior del partido acciones dirigidas a las siguientes elecciones en la entidad.

“Morena va a gobernar 2021-2027 en el Estado de Sinaloa y esta reunión es precisamente para iniciar estas conversaciones en lo interno primero; todavía no estamos en los tiempos electorales, sin embargo estamos ya analizando, discutiendo cómo vamos elegir”, declaró Ramírez Cuéllar.

En la misma reunión, el Senador morenista Rubén Rocha Moya, después de negar sus aspiraciones para la gubernatura, se contradijo al mismo tiempo que señalaba al Alcalde de la capital sinaloense.

“Ahí está el Presidente municipal y también él es aspirante a ser gobernador”, dijo Rocha Moya, después de ser cuestionado por su interés en ser candidato a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones a llevarse a cabo en el 2021.

Estrada Ferreiro explicó que no ha tenido pláticas formales con Ramírez Cuéllar o con el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta posibilidad.

"Lo que se ha presentado nada más, con el Presidente de convivir con él cada vez que viene, muy cercano todo, pero es de trabajo. Ningún planteamiento siquiera ni insinuaciones respecto a lo que sigue", dijo.