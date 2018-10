Andrea Bocelli y su hijo presentan su nuevo dueto en Dancing With The Stars

Fall on Me aparecerá en los créditos finales de El cascanueces y los cuatro reinos de Disney

Noroeste / Redacción

Andrea Bocelli y su hijo Matteo presentaron Fall on Me en la noche temática de Disney, del programa, Dancing with the Stars.

Tres parejas del bailarines profesionales hicieron una coreografía al ritmo de la canción que formará parte de los créditos finales de la nueva película de Disney, El cascanueces y los cuatro reinos, que se estrenará próximamente.

De acuerdo con la consigna de la noche, los concursantes debieron realizar un baile inspirado en uno de los clásicos filmes de Disney como La Sirenita y La Bella y la Bestia, entre otros.

Fall on Me es la primera colaboración que Andrea Bocelli hace junto a Matteo, de 21 años, y que formará parte de su nuevo disco, Sí, que saldrá a la venta el 26 de octubre.

El reconocido músico italiano explicó que a pesar de que son muy distintos, sus voces se mezclan muy bien y que ambos tienen una actitud similar en sus presentaciones.

"Técnicamente somos muy distintos, pero hay algo que nos hace parecidos: la actitud. Esa manera característica en que uno se expresa a través de la voz", manifestó el cantante. "Eso nos hace muy similares. Eso no es algo que se aprende. Es algo con lo que uno nace".

COLABORACIONES

Andrea Bocelli lanzará el 26 de este mes un disco en el que cuenta con la participación de artistas como Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban, entre otros, entre los que resalta su hijo Matteo de 20 años.