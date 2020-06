Andrea Legarreta aclara si es prima de joven acusada de actos vandálicos en CDMX

La conductora se mostró visiblemente molesta en un video-aclaración; comunicó su postura, luego de que la relacionaran con una joven que participó en la reciente marcha de CdMx

Noroeste / Redacción

Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, explotó contra las personas que la están relacionando con una joven que participó en las recientes protestas de la Ciudad de México.

En redes sociales comenzó a posicionarse el nombre de la implicada –Legarreta– que supuestamente fue identificada por realizar actos considerados como “vandálicos”.

Por ello, de inmediato aseguraron que se trataba de una prima de la famosa de Televisa. En medio de esta nueva polémica, Andrea Legarreta hizo uso de sus redes sociales y mandó un contundente mensaje para sus detractores. Visiblemente molesta, la famosa externó que ella no conoce a la joven que actualmente está siendo atacada en redes sociales, por lo que pidió que no se le relacione a ella.

“Quiero platicar con ustedes de un tema que me llamó mucho la atención, porque algunos de mis amigos me comenzaron a escribir, 'Oye Andrea, hay un hashtag con #DestruyoComoLegarreta'. Después de investigar veo que hay una mujer que cometió actos de vandalismo en una marcha, y que se –apellida– Legarreta… entonces alguien decidió relacionarla conmigo, aclaro: no la conozco”, aseguró la conductora.

Además indicó que el hecho de tener el mismo apellido no significa que sean familia, motivo que señaló como insuficiente para que la relacionen con ella, publicó milenio.com.

“A ella, a la que yo veo en las fotografías, no la conozco, no sé si haya publicado alguna fotografía de algún evento familiar en donde estemos juntas, el apellido no nos hace familia de nadie, y menos si no la conocemos, también soy Martínez, entonces quiero pensar que soy familiar de todo México pues hay muchos con el mismo apellido”, externó.

Andrea Legarreta dice estar contra la violencia Finalmente, dijo estar en contra de la violencia y que no le gusta destruir a pesar de que ha participado en marchas a favor de los derechos de las mujeres.

“No tengo que aclarar quién soy para las personas que me conocen, los que me conocen saben que soy una mujer que trata de construir en lugar de destruir, que trata de defender en lugar de atacar. Si quieren saber algo sobre alguna marcha en la que haya participado, pues la más reciente fue a la que fuimos mis hijas, mis amigas y yo en contra de la violencia, también he participado en luchas contra la homofobia”, sentenció la conductora. "Les pido a los que están mintiendo, diciendo que esa mujer es mi prima, que retiren sus comentarios, no me relacionen a esa mujer porque yo ni la conozco. Es claro que han tratado de desprestigiarme por muchos medios, pero ya no lo voy a permitir, y así fuera mi prima, mi madre, mi padre, quien fuera, no soy yo, que quede claro, esa no soy yo, ni ésa es mi familia”, finalizó visiblemente molesta.