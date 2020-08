Andrea Legarreta da positivo al Covid-19

La conductora se enlaza a su programa Hoy para dar la noticia

Fernando Espinoza

El coronavirus llegó al programa Hoy, y es que el matutino de Televisa no ha parado sus transmisiones aunque han tomado nuevas medidas de sanidad, en la emisión de este lunes se dio a conocer que Andrea Legarreta está contagiada del virus.

La conductora titular del programa, que produce Magda Rogriguez, se realizó una prueba y tuvo un resultado positivo, por lo que ya se encuentra en casa, tomando las precauciones necesarias junto a toda su familia, e hizo un enlace a su programa para dar detalles de su salud.

"Ella y su familia gracias a dios se encuentran bien, se siente mal, con esta parte de que si le duele el cuerpo, la cabeza, gracias a dios todo bien, sabemos que va a estar bien, hay que pensar positivos, te queremos mucho mi Andi”, dijo Galilea Montijo al saludar a su compañera.

Legarreta dijo que los primeros días fueron como un resfriado, y es que aún en en enlace se escuchó mormada mientras daba los detalles desde la sala de su casa.

“La verdad es que los primeros días, los primeros avisos fueron como un resfriado quizás un poquito más fuerte, los dolores del cuerpo los comencé a sentir como cuando te da influenza, entonces, fuertes, dolor de cabeza y fiebre. Me tomaba algún medicamento para el dolor del cuerpo y el sábado decidí dejar de tomar el medicamento para el dolor del cuerpo y ver qué sucedía, la temperatura comenzó a elevarse, mejor fui al hospital, creo que hay que ser responsables. Fui a que me hicieran la prueba y me entregaron los resultados ayer por la tarde, casi en la noche, y la verdad es que dentro de todo estoy tomando el medicamento, bastante bien y ya saben que ni soy dramática ni me tiro al suelo pero vamos a seguir los cuidados", dijo Andrea Legarreta.

Por otro lado Erik Rubín, su esposo, no ha tenido síntomas, sin embargo sus hijas han tenido estornudos durante estos días, y cansancio.

“Mía dice que hace un par de días que hacía ejercicio sentía mucho cansancio. A mí me dio mucho cansancio pero con el medicamento me siento mejor. El doctor considera que todos debemos estar en cuarentena, que si se quieren hacer la prueba o no es su decisión, vamos a hacer pruebas con el oxímetro, para ver cómo andamos y si bajamos de noventa es cuando tienes que acudir al hospital”, agregó.