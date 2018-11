Andrea Toscano lucha por conquistar Miss Universo 2018

La representante mexicana de 20 años de edad, originaria del estado de Colima, participará en el certamen internacional que se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia

Noroeste / Redacción

24/11/2018 | 11:29 AM

MÉXICO._ Andrea Toscano representará a México en Miss Universo 2018; fue elegida en junio pasado por Mexicana Universal y desde entonces se ha preparado para el certamen que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre.

Antes de ingresar al concurso estudiaba la licenciatura de nutrición en la universidad del estado. Desde hace cinco meses comenzó su entrenamiento que consiste en acondicionamiento físico, actuación, expresión verbal, oratoria, ­desarrollo humano, imagen pública, pasarela, media training, ­desarrollo humano, programación neurolingüística e historia.

También tuvo la oportunidad de viajar a Venezuela para recibir asesoría de Osmel Sousa, quien es toda una leyenda en la formación de reinas de belleza.

Además, la embajada de Tailandia en México proporcionó a Toscano, un curso en protocolo tailandés, con la finalidad de brindarle las herramientas necesarias para desenvolverse en dicho país.

ELIMINAR MALA IMAGEN

“Desde que entré a Mexicana Universal no he dejado de prepararme y trabajar arduamente. Estoy luchando muchísimo para conquistar el sueño de ser Miss Universo, el cual está por comenzar en unos días”, expresó Toscano.

“Hay que eliminar esa mala imagen de una Reina de Belleza. Es momento de darle un cambio. Debemos proponer alternativas ante las distintas problemáticas que hay en el mundo”.

Explicó que desea enviar un mensaje sobre la importancia de la nutrición y la salud física y metal: “No es cuestión de tener un cuerpo prefecto sino demostrar que hay disciplina para mantenerte saludable. Yo no estoy de acuerdo con esos cuerpos extremadamente delgados. Estoy a favor de un cuerpo sano y femenino que es alcanzable con un estilo de vida saludable”.

“Siempre he dicho que hay tres palabras que me describen, una es la pasión, otra la autenticidad y la valentía. Me gusta mucho ayudar y cuidar de mi cuerpo, además amo a los animales".

Además puso en marcha el programa Nutrir a un niño, alimenta a México, con la finalidad de fomentar entre la niñez un estilo de vida saludable, proyecto que pretende impulsar en todo el país.

Para la competencia, utilizará vestuario de diseñadores como David Salomón, Manuelo y Luha, Noé Soto, Flor Campos, Pineda Covalín, Macario, Raquel Orozco, Sarah Bustani, Grupo Lurem, Backstage by JM.

El traje típico se llama Reina jaguar y está confeccionado por el diseñador Eduardo Estrada. Representa al dios jaguar de la cultura maya; realizado a la semejanza de las mujeres nobles de la época prehispánica, mientras que el bordado y la simbología están presentes en el traje que está hecho de paño, yute rústico, piedras de fantasía, plumas naturales y cuero. Por otro lado, el vestido de noche fue hecho por David Salomón.

Este año, el certamen Miss Universo contará con la participación de la primera mujer transgénero, Ángela Ponce, quien será Miss España.

LA FECHA

La edición 67 del reconocido concurso de belleza tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el Centro de Convenciones IMPACT Arena de Bangkok, Tailandia, con un récord de participaciones de 95 misses.