Andrés Acosta Cuevas y Marisa Castro ganan el Premio Binacional Valladolid a las Letras 2020

La autora de origen mazatleco gana en cuento con la obra 'Tati y la bruja del cerro'; mientras que el autor originario de la Ciudad de México será galardonado por su novela 'Su fantasmática presencia'

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Pocos premios de artes aguantaron la presión de la pandemia, sin embargo el Premio Binacional Valladolid a las Letras se mantuvo y afrontó la adversidad para mantener su apoyo a la palabra escrita para comunicar emociones y pensamientos.

Ayer, Olga María Enciso presidió la apertura de plicas de las obras ganadoras y dio a conocer los nombres de los autores que serán galardonados.

Andrés Acosta Cuevas, de la Ciudad de México, obtuvo el premio de Novela, 225 mil pesos, con su obra Su fantasmática presencia, y Marisa Castro McConegly, de Mazatlán, se hizo acreedora al primer lugar de Cuento para niños, 120 mil pesos, con la obra Tati y la bruja del cerro.

La entrega de los trofeos, diplomas y cheques se realizará el 25 de septiembre en el Centro Cultural Multiversidad, en el Centro de Mazatlán, y se contará con la presencia de los ganadores.

La presentación de los libros galardonados se realiza desde hace ocho años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero este año debido a la pandemia y la incertidumbre sobre la realización del máximo encuentro literario en español del mundo, será en el puerto, en la primera semana de diciembre.

El jurado de la categoría novela estuvo integrado por la escritora y crítica de literatura Eve Gil; el Doctor en Filología clásica por la Universidad de Murcia, Ricardo Vigueras Fernández; y la editora Yeana González López de Nava.

En cuento, tocó elegir la obra de mayor calidad e interés a la especialista en educación y literatura infantil, Aline de la Macorra; la escritora y maestra en estrategias lectoras, Paulina Ugarte; y la mediadora de lectura, María del Mar Argüelles.

Estuvieron en el presidium que dio a conocer a los ganadores Olga María Enciso, presidenta del Premio Valladolid a las Letras; Juan José Rodríguez, miembro del Consejo consultivo del galardón; Iris Cristerna, directora de Asuntos Internos del Sistema Valladolid, y Raúl Aguilar, director comercial de la Revista Multiversidad.

Enciso mencionó que el compromiso del Sistema Valladolid con la literatura y las artes se va a mantener.

“Cuando dimos el primer premio hace 17 años, nuestro presidente de consejo prometió que el Premio Valladolid a las Letras llegaría para quedarse. Han participado alrededor de mil escritores que han creído en este galardón creado para apoyar a los creadores de nuestro País y de Guatemala, en donde tiene presencia las escuelas del Sistema Valladolid”.

Juan José Rodríguez mencionó que cada año se esfuerzan más para conseguir los mejores nombres.

“El premio está cumpliendo su función de generar un entorno literario en la comunidad, el premio creció y se dio a conocer en todo el País, creo que la literatura en Mazatlán ha encontrado su camino y el premio ha contribuido mucho, además de ser un gran apoyo para los escritores mexicanos”, manifestó.

LOS GANADORES

Andrés Acosta Cueva, Premio Novela

Sobre la obra de Andrés Acosta Cueva, ganador en Novela, el jurado resaltó la calidad literaria de Su fantasmática presencia, que narra la gestación de uno de los clásicos de la literatura fantástica del Siglo 20, El gólem, y la personalidad tormentosa de su creador, Gustav Meyrink, quien se desenvuelve en una Praga llena de oscuras presencias que se transforman en augurio del nazismo.

“Desde que leí El gólem se me metió en la cabeza que es es una novela tan propositiva que invitaba a seguir leyéndolo y soñando sobre el tema, quise seguir en esa sintonía, es un homenaje a un escritor que debería leerse más, es un clásico pero bien podría hacerse una lectura actual del trabajo de Gustav Meyrink”, compartió.

Esta situación sobre la vida del escritor es uno de los momentos con los que se crea un argumento apasionante.

“El Premio Valladolid es muy importante y emocionante porque se ha convertido en uno de los premios más valorados en México, tengo mucho aprecio por la gente de Sinaloa de Culiacán y Mazatlán, por eso me emociona mucho ganarlo”.

Marisa Castro, Premio Cuento

El jurado que eligió el cuento Tati y la bruja del cerro subrayó que una de las cualidades interesantes del texto es la fuerza narrativa.

Marisa Castro, ganadora del premio, estaba acompañada de su mamá en el momento que recibió la noticia, y reveló que después de haber participado varias veces en el premio ya se había dado por vencida.

“La historia que escribí está basada en mi infancia, creo que eso le dio sinceridad y fuerza, porque son cosas que estuvieron en mi vida y es posible que quien lo lea sienta cierta intensidad que te da el haber vivido situaciones que después recreas a través de la literatura”, compartió.

El jurado comentó en el acta que el cuento es muy acertado en cuanto al carácter descriptivo y eso crea un elemento atractivo para el lector.

“Yo ya había participado en este premio y había ganado dos menciones honoríficas, hubo personas que me dieron retroalimentación de esas dos obras que fueron publicadas por el premio, me sugirieron que le diera más claridad a las obras, aprendí mucho de esas sugerencias, he leído mucho a otros autores y esas dos cosas me hicieron aprender mucho, evolucionar”.