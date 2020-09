Andrés García dice estar en la recta final de su vida

El actor asegura que trata de sobrevivir con los fuertes dolores que le provocan sus enfermedades

Noroeste / Redacción

Los días de gloria de Andrés García ya pasaron, y ahora, el actor dice estar deprimido y en la recta final de su vida.

El galán del cine y la televisión de los años 80 ofreció una entrevista a la revista TV y Novelas donde aseguró que trata de sobrevivir con los fuertes dolores que le provocan sus enfermedades.

"Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivir, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado", dijo el actor en entrevista con revista Tv y Novelas.

Andrés García agregó que considera estar viviendo los últimos momentos de su visa, y asegura sentirse deprimido, además dijo tiene osteoartritis, enfermedad que sobrelleva a como puede.

"Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles pero no me quiero quejar, los sobrellevo como puedo", dijo.

Hace unos días, se dio a conocer que el actor anunció que está en proceso su divorcio de Margarita Portillo después de estar 20 años juntos.