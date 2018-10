AndrÃ©s IvÃ¡n Meza se declara listo para participar con Tomateros

LMP

Andrés Iván Meza se declara listo para participar con Tomateros

El pítcher culiacanense aseguró estar en excelente forma física y listo para arrancar la temporada como inicialista o relevista

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Pese a que el lanzador culiacanense Andrés Iván Meza viene de ver poca actividad con Leones de Yucatán por una lesión en su hombro derecho, aseguró que llega en óptimas condiciones a los campos de entrenamiento de Tomateros de Culiacán de cara al arranque de la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Gracias a Dios estoy en casa otra vez preparándome para otra temporada. Estoy bien, terminé en el verano completamente sano que era lo principal porque he batallado en mis últimas dos o tres temporadas por la lesión de mi hombro, pero gracias a Dios ya estoy completamente sano”, expresó.

Andrés Iván Meza apenas lanzó 26 entradas y un tercio en ocho partidos disputados en la segunda campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, en los que tuvo marca de 1-3 con un porcentaje de carreras de 6.49 por lo que quiere retomar su nivel con la escuadra guinda.

“Voy a tratar de retomar mi camino, retomar lo que venía haciendo años atrás, por una u otra cosa no se me había dado, estuvimos batallando y esperemos que este año sea ya otra vez el bueno, que tengamos y hagamos lo que sé hacer y esperemos primero Dios que todo marche bien”, comentó.

El lanzador culiacanense sabe que, como todos los años, Tomateros contará con una gran baraja de lanzadores por lo que la pelea por un lugar en el bullpen estará complicada; sin embargo, confía en que todos los lanzadores aporten a la causa guinda y se pueda hacer un gran trabajo.

Los Guindas vienen de conquistar la corona del beisbol invernal por lo que las exigencias para esta campaña son dobles, algo de lo que está consciente Andrés Iván Meza.

“Siempre es exigente, pero esta temporada un poquito más para retener la corona. Se ve mucho joven con ganas y talento, y los que ya tenemos años aquí también esperamos tener la oportunidad de pelear el bicampeonato”.

Por último, Andrés Iván Meza aseguró que está listo para arrancar la temporada y apoyar al equipo desde donde Lorenzo Bundy se lo pida.

“Mientras me den la oportunidad yo estoy listo ya sea como abridor o como me contemplen, pero sí ya listo, tenemos poco que terminó el verano, así que no vengo fuera de ritmo, pero hay que seguir poniéndonos en forma”.