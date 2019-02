AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador reitera que FÃ³rmula 1 y NFL no serÃ¡n prioridad

Andrés Manuel López Obrador reitera que Fórmula 1 y NFL no serán prioridad

El mandatario confirma que el proyecto del tren maya tendrá los recursos del fomento al turismo, mismos que se designaban al evento de automovilismo

Noroeste / Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó la postura de su gobierno en torno al Gran Premio de la Fórmula 1 que se realiza en la CDMX, al decir que el proyecto del tren maya tendrá los recursos del fomento al turismo, mismos que se designaban al evento de automovilismo.

“No sé cómo estén los contratos de Fórmula 1, si no están firmados ya no vamos a poder porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo del fomento al turismo y ese fondo está comprometido para la construcción del tren maya, no sabemos en qué situación están estos contratos, los vamos a revisar, vamos a seguir apoyando todos los deportes pero con austeridad sin que haya excesos, ni derroche”, exclamó el jefe del ejecutivo en su conferencia matutina de este martes.

Y es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en enero pasado que se revisarían los contratos de la Fórmula 1, pero que su gestión no destinaría recursos al GP de México.

“Para el 2020, el Gobierno Federal ya no tiene contemplado este recurso porque está destinando la mayor parte del fondo a la realización del Tren Turístico Maya. Para la Ciudad de México es muy oneroso pagar 400 millones de pesos para la realización de Fórmula 1”, comentó.

Por otra parte, el mandatario tabasqueño también aseguró que la NFL en México no tendrá apoyo del gobierno y que el juego de este 2019 se realizará porque ya estaba un contrato hecho.