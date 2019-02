Andy Anderson, ex baterista de The Cure, muere a los 68 años; padecía cáncer terminal

El pasado 17 de febrero, Andy Anderson utilizó su cuenta de Facebook para informar de su enfermedad y sus deseos

27/02/2019 | 09:06 AM

The Cure

MÉXICO (SinEmbargo)._ Andy Anderson, ex baterista de The Cure, murió este día a los 68 años de edad víctima de cáncer.

La noticia fue confirmada por Lol Tolhurst, uno de los miembros fundadores de The Cure.

“Con gran pesar en el corazón, tengo que informar el fallecimiento de un hermano de The Cure. Andy Anderson fue un verdadero caballero y un gran músico con un sentido del humor que mantuvo hasta el final, un testimonio de su hermoso espíritu en el último viaje. Tenemos la bendición de haberlo conocido”, escribió Tolhurst en su cuenta de Twitter.

El pasado 17 de febrero, Andy Anderson utilizó su cuenta de Facebook para informar que padecía cáncer terminal.

“He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación”, escribió el músico.

“La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado, y por favor, no se desanimen sean positivos, para mí es sólo otra experiencia de vida”.

BREVE PASO POR LA BANDA

Andrew Anderson fue miembro de la banda de rock alternativo de 1983 a 1984, año en el que fue despedido por la banda tras una pelea con unos guardias de seguridad en un auditorio de Tokio. Tras su expulsión, fue sustituido por Boris Williams, citó infobae.com.

Tras su breve paso por la banda, trabajó en música para anuncios de televisión y colaboró con otros artistas, incluido Iggy Pop.

DE GIRA

The Cure anunció recientemente cuatro conciertos que dará para conmemorar el 30 aniversario de su clásico álbum, "Disintegration".

Se realizarán los días 24, 25, 27 y 28 de mayo, en el Sydney Opera House de Australia.