Andy Ruiz busca retomar el ritmo y regresar al ring en agosto para recuperar sus campeonatos

El boxeador mexicano comentó algunos de los planes que tiene preparados en los próximos meses para regresar al ring

Sinembargo.MX

29/02/2020 | 11:36 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Andy Ruiz se metió en los libros de historia del boxeo tras derrotar a Anthony Joshua y convertirse en el primer mexicano en ser campeón mundial de peso pesado.

Sin embargo, poco después perdería en la revancha, cediendo de esta manera sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

Mucho se ha hablado de la poca preparación que tuvo el mexicano Andy Ruiz previo a la pelea de revancha en diciembre, y aunque el propio pugilista ya reconoció que no tuvo el mejor trabajo en el gimnasio, está decidido a volver con todo y su meta es pelear en agosto.

“Lo que quiero es pelear en agosto, hay nombres ahí, me dijeron de Ortiz, pero me gustaría regresar con alguien más antes que Ortiz. Quiero retomar el ritmo”, expresó el apodado “The Destroyer” en entrevista con PBC on FOX.

Ver esta publicación en Instagram Don’t. Stop. Grinding. 💪🏆 Una publicación compartida de Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13) el 25 Feb, 2020 a las 10:16 PST

SOBRE UNA TERCERA EDICIÓN CON ANTHONY JOSHUA

Andy Ruiz tiene en mente regresar de a poco al cuadrilátero e irse exigiendo paulatinamente, por lo que ya tiene en mente algunos rivales a futuro y también dejó en claro que tiene intenciones de pelear por tercera ocasión contra el británico Anthony Joshua.

“Todo el mundo habla de la pelea con Ortiz, creo que sería buena. Sé que Tyson Fury está buscando rival. Hay algo sobre la tercera con Joshua, ojalá puedan cerrar algo”, puntualizó el mexicano.

