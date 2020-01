Andy Ruiz despide a Manny Robles, el entrenador que lo llevó a ganar el título de peso Pesado

Ruiz logró alzarse como campeón del peso Pesado bajo el mando del entrenador jaliciense Manny Robles

CIUDAD DE MÉXICO._ Andy Ruiz llamó la atención de propios y extraños al enfrentarse a Anthony Joshua por primera vez en junio de 2019. El pugilista mexicano dio la sorpresa ante el boxeador inglés, y tras derribarlo en cuatro ocasiones en el séptimo asalto, se convirtió en el primer tricolor en alzarse como campeón del peso pesado por la WBA, IBF y WBO, título que perdió meses después.

Ruiz logró todo esto bajo el mando del entrenador jaliciense Manny Robles, quien lo llevó a lo más alto del deporte de los puños, pero poco después de la derrota del pasado 7 de diciembre en el duelo de la revancha ante Joshua, Andy decidió dar por terminada la relación deportiva con su coach, quien un mes antes declaró que no había tenido contacto con el pugilista desde que perdió el título unificado.

Según declaró Robles a Steve Kim de ESPN, Andy terminó su relación con él en un hecho que veía venir, pues perdieron el control del pugilista, quien ya no estaba escuchando.

“Lo he visto venir, seré sincero contigo. Lo he visto venir durante el campamento. Lo vi venir, Andy estaba haciendo lo que quisiera hacer. El padre, obviamente como gerente, simplemente no tenía control sobre su hijo. Ninguno de nosotros tenía control de él. Así que lo vi venir, no iba a funcionar porque no estaba escuchando”, dijo.

“No me estaba escuchando a mí, no estaba escuchando a su padre, no estaba escuchando a nadie. Lo dijo él mismo después de la conferencia de prensa (en Arabia). Se disculpó conmigo, con el papá, porque se jodió. Así que pensé: ‘OK, sólo es cuestión de tiempo antes de que reciba la llamada’. Afortunadamente para mí, Andy se disculpó a sí mismo y no se sentó allí como la mayoría de los peleadores a culpar al entrenador”, aclaró.

La gente paga mal

Robles también aclaró que no es el boxeo el que paga mal, sino las personas.

“El papá me había dicho que después de ganar el título se iba a quedar conmigo hasta el final, así que cuando llegó la noticia (de la separación) me sorprendió. Pero no es la primera vez que me lo dicen y esto pasa, la gente cambia de opinión, lamentablemente así es esto, y no tiene nada que ver con el boxeo, muchos dicen que el boxeo paga mal, pero es la gente y hay que vivir con eso”, sentenció.

