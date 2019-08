Andy Ruiz Jr., campeón de peso completo, revela su afición por las Chivas de Guadalajara

El pugilista también se ha declarado un ferviente seguidor del beisbol de las Ligas Mayores, y seguidor de los Dodgers de Los Ángeles

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Andy Ruiz Jr., campeón mundial de peso pesado, compartió que su equipo favorito de futbol son las Chivas de Guadalajara, aunque aceptó que no le justa practicar este deporte.

“De México le voy a las Chivas. No me gusta jugarlo (el futbol), pero me gusta mirarlo”, aseveró el boxeador mexicano para la cadena ESPN.

El pugilista, quien en junio pasado venció a Anthony Joshua para proclamarse monarca mundial de peso pesado, también se ha declarado un ferviente seguidor del beisbol de las Ligas Mayores, y seguidor de los Dodgers de Los Ángeles.

De hecho, el pasado mes de junio Andy Ruiz Jr. fue invitado por el equipo angelino para realizar el icónico primer lanzamiento.

Hace unos días se dio a conocer que la revancha de la pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua se celebrará el próximo 7 de diciembre.