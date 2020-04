BOXEO

Andy Ruiz refuta a Dillian Whyte y asegura que su oferta de 5 mdd para pelear nunca fue hecha

Luego de que inglés acusara a mexicoamericano de no querer enfrentarlo a pesar de ofrecerle 5 millones, el mexicano le contestó y lo tachó de mentiroso

Sinembargo.MX

Dillian Whyte no quita el dedo del renglón; el boxeador inglés quiere enfrentar a Andy Ruiz a como dé lugar, pero sus formas no parecen ser las adecuadas para que el ex campeón mundial de los pesados acepte, pues en diversas ocasiones lo ha tachado de “gordo” y “cobarde”, por lo que el mexicano no ha querido darle el sí.

Desde que Andy se vio derrotado en su segundo enfrentamiento contra Anthony Joshua en diciembre de 2019, el europeo no ha parado de hablar de un posible combate contra Ruiz, incluso en enero de 2020 Eddie Hearn dijo que le habían hecho una propuesta millonaria al mexicoamericano, pero este se había negado a aceptarla.

Hace menos de un mes, Dillian volvió a explotar en contra del primer campeón tricolor en conquistar los pesos pesados, pues en entrevista para Youtube IFL.TV, el inglés aseguró que Andy era un cobarde.

“Andy es un gordo de mierda. Obviamente le hicimos ofertas al chico para pelear. Él está tratando de hacer que parezca que no quiero pelear. Le dije a Eddie: ‘ es una gran pelea, hagamos que suceda’. Le hizo una oferta de dos millones de dólares para pelear conmigo en Reino Unido y cinco para que peleáramos en Estados Unidos. Luego lo rechazó y dijo que no estaba listo y necesitaba más tiempo”.

Ahora, luego de que Whyte insistiera para Matchroom Boxing que Ruiz está huyendo del enfrentamiento que este le ha propuesto, ‘Destroyer’ contestó por medio de sus redes sociales y aseguró que el inglés es un mentiroso y que jamás le ofrecieron 5 millones de dólares. (Con información de AS México vía Sinembargo.mx)