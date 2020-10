Angélica Fuentes anuncia que litigará en tribunales herencia de Jorge Vergara para sus hijas

Noroeste / Redacción

07/10/2020 | 10:45 AM

Ciudad de México.- La empresaria Angélica Fuentes Téllez -ex directora ejecutiva de Omnilife y ex esposa de Jorge Vergara, fallecido el 15 de noviembre de 2019-, anunció este miércoles que litigará en tribunales la herencia de las dos hijas que procreó con el empresario jalisciense, además de que sea saldada la deuda de un préstamo personal con el anterior propietario del club de futbol Chivas de Guadalajara.

La mujer, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de 57 años de edad, afirmó en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, que Vergara Madrigal habría desheredado a sus hijas, a quienes les dio una pensión de 50 mil pesos mensuales durante algunos años.

En el video al que Fuentes Téllez anexó la frase "el que nada debe, nada teme", y en el que se observan de fondo las fotos de dos niñas, la ex esposa de Vergara Madrigal aseguró que aunque podría quedarse callada, "mis hijas se quedarían sin lo que por derecho les corresponde de herencia [...] además existe el pago pendiente por un adeudo personal que en su momento Jorge Vergara adquirió conmigo".

"Confío plenamente en que los tribunales competentes analizarán mi caso y verán que es el de una mamá que quiere ver por sus hijas y el de una mujer que lucha que conforme a derecho le corresponden", señaló la también empresaria.

"Para nadie es desconocido que desde mi divorcio de Jorge Vergara, que en paz descanse, he vivido en una lucha constante tratando de defender mi imagen, mi carrera, mi familia y mi matrimonio", advirtió la ex directora ejecutiva de Omnilife, quien desde el 2012 vive en El Paso, Texas, con sus hijas Valentina y Mariaignacia.

"Sé que esto va a detonar, como fue en el pasado, una serie de ataques infundados en mi contra, que irán desde señalamientos de ambición desmedida hasta mentiras absurdas. Estoy preparada, soy una mujer resiliente, inquebrantable, una mujer al final del día de una sola pieza", agregó Fuentes Téllez.

En una entrevista concedida a la cadena Milenio Televisión en mayo pasado, la empresaria recordó, también, que Vergara Madrigal llevaba casi "cuatro años sin volver a cruzar palabra con ella", y en el caso de sus hijas, eran ya "tres años y medio" en los que no había a interactuado con ellas.

Vergara Madrigal falleció de un paro cardiorrespiratorio, a los 64 años de edad, el 15 de noviembre del 2019.

El presidente fundador de Grupo Onmilife Chivas, murió en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, según lo confirmó a través de un comunicado, Amaury Vergara Zataráin, hijo del empresario.

A finales de octubre del 2019 se conoció que la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba a Fuentes Téllez, contra quien supuestamente buscaba ejercer acción penal por su presunta responsabilidad en delitos fiscales.

Antes, el 17 de octubre de ese mismo año, el Décimo Tribunal Colegiado rechazó conceder a la también ex esposa de Raúl Cervantes Andrade -ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR)- una suspensión definitiva, con la cual buscaba evitar que la FGR judicialice la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFFCHIH/0000995/2018, y solicitara su detención, aunque no se detallaba el presunto delito.

La empresaria chihuahuense promovió un amparo el 23 de julio del 2019, pero Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, le negó a Fuentes Téllez la medida cautelar solicitada.

Antes, el 15 de julio de ese mismo año, el agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Federal, Titular de la Agencia Octava de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, determinó en la carpeta de investigación que integra contra Fuentes Téllez, “que era improcedente decretar el no ejercicio de la acción, con apego al artículo 100 de Código Fiscal de la Federación”.

El Décimo Tribunal Colegiado confirmó la resolución y señaló que si bien es cierto que el juez Zabalgoitia Novales consideró que se trataba de un acto consumado, resultaba improcedente la medida suspensional solicitada por Fuentes Tellez, “debido a que en estas condiciones estamos ante la presencia de un acto negativo”.

“Ya que tiene como objetivo preservar la materia del juicio e impedir que con la ejecución del acto reclamado o sus consecuencias, causen al quejoso daños que sean de imposible o difícil reparación; es decir, mantiene las cosas en el estado en que se encuentran”, indicó el Tribunal en su resolución.

En octubre del 2016, diversos medios deportivos -nacionales e internacionales-, reportaron que Fuentes Téllez fue embargada en propiedades, acciones y cuentas bancarias a su nombre, según lo confirmó entonces el despacho Coello Trejo y Asociados, que defendía a su ex marido, también propietario del equipo de futbol Club Deportivo Guadalajara.

El titular del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México, bajo la sentencia con el expediente 456/2015, ordenó el embargo de propiedades a nombre de la empresaria, que se localizan tanto en México como en Estados Unidos, tras un largo conflicto legal que comenzó en enero del 2014, en la disputa por controlar las distintas empresas donde se asoció con Vergara Madrigal.

Ente los bienes embargados destacaban un inmueble en la colonia Lomas del Valle, en Guadalajara, así como un condominio en la colonias Bosques de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, así como el 50 por ciento de un departamento en el condominio Residencial Bahlay, en la bahía de Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero.

Otras propiedades embargadas a la empresaria originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron en zonas de alto poder adquisitivo en Estados Unidos, entre ellas un piso ubicado en una de las mejores zonas de Nueva York, a solamente tres cuadras de Central Park.

Además, a Fuentes Téllez le embargaron dos propiedades más en EE.UU.: una en Texas, a pocos metros del Franklin Mountains State Park, zona de montañas para acampar, y otra en Aspen, Colorado, sitio donde se alojaba la ex pareja de empresarios cuando iba a esquiar.

El embargo también se dio en las acciones de Angélica Fuentes en la sociedad Consorcio Vav, S.A., de las cuales corresponden 25 mil acciones al capital fijo. En igual situación quedaron el 87.12 por ciento de las acciones representativas del capital social de la sociedad Corporación Omnilife S.A.

Además de 49 por ciento de las acciones representativas del capital social de la sociedad El Deportivo Guadalajara SA, de las que corresponden 50 acciones del capital fijo, título accionario 8 serie A, y 19 mil 600 acciones al capital variable, título accionario 2 serie B.

También se le embargó el 99.999 por ciento de las acciones representativas del capital social de la sociedad Angelíssima S.A., de las cuales corresponden 49 mil 999 acciones al capital fijo, título accionario 8 serie A, y 50 mil acciones al capital variable, título accionario 3 serie B.

Por último, a la ex esposa de Vergara Madrigal le embargaron 10 cuentas bancarias en México y Estados Unidos, así como acciones del Templo Mayor de Chivas A.C., y acciones del capital social de la sociedad Kuzala Investmen.

Antes de ocupar la dirección ejecutiva de Omnilife -cargo de la que fue destituida en abril del 2015 por su propio marido-, Fuentes fue directora general del Grupo Imperial, considerada la compañía de gas más importante en el norte de México, de la cual todavía es accionista y miembro del consejo directivo.

La ex pareja de empresarios se casaron en el año 2008, en la India, y siete años después se divorciaron. Además, en esas mismas fechas dieron a conocer la conclusión de su relación laboral.