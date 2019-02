Angelina Jolie posa en familia, tras el divorcio

La actriz luce con sus seis hijos en Nueva York, en una imagen insólita tras su separación de Brad Pitt

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Angelina Jolie desde que se divorció hace dos años de Brad Pit,t no se ha dejado ver con sus hijos al completo, pero el lunes hizo una excepción y asistió con los seis a la proyección de la película The Boy Who Harnessed the Wind en Nueva York.

Knox, de 10 años, llevaba una chaqueta gris, pantalones y zapatillas de deporte; Vivienne, de 10 años, combinó un atuendo azul marino y negro; Pax, de 15 años, lució un traje con una camisa estampada; Shiloh, de 12 años, vestía un traje negro y una camisa blanca; Zahara, de 14 años, un traje negro y botas; y Maddox, de 17 años, se protegía con una bufanda color crema, citó elpais.com.

Aunque Jolie no participó directamente en la película, moderó el evento de la proyección, que incluyó una sesión de preguntas y respuestas con el director de la película Chiwetel Ejiofor y el autor de The Boy Who Harnessed the Wind, William Kamkwamba.

La semana pasada, la actriz y directora también hizo una aparición con sus hijos Shiloh, Zahara, Maddox y Pax en un evento en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York.

Jolie dijo recientemente que como madre, ella está de acuerdo con no tener hijos que se comporten "perfectamente"; de hecho, asegura que admite en su hogar pequeñas rebeliones.

"(Mis hijos) todos tienen una buena racha rebelde que es maravillosa y curiosa", dijo a la BBC Radio "No quiero que se comporten a la perfección como personas pequeñas que solo dicen lo que es absolutamente apropiado... tienen que encontrarse".

Los hijos de Angelina y Brad no solo apoyan su carrera cinematográfica, también ayudan con sus trabajos humanitarios. Hace dos veranos, la actriz llevó a sus hijos a Namibia para abrir un vivero de plantas y reemplazar los árboles moribundos en el desierto local en asociación con el Queen's Commonwealth Canopy, la iniciativa mundial de conservación forestal de Isabel II.

ENTRE DEMANDAS Y CONTESTACIONES

Brad Pitt, tras el divorcio, se relaciona con sus hijos según las normas impuestas por el juez aunque está dispuesto a seguir peleando por compartir su custodia. Las visitas están supervisadas por trabajadores sociales.

Las demandas y contestaciones que han sacado a la luz que Brad Pitt ha abonado más de 1.1 millones de euros por este concepto desde su separación de la actriz y que además le ha prestado a Angelina Jolie casi siete millones de euros para comprarse la nueva casa a la que se fue a vivir con los seis hijos de la pareja. Un préstamo que los abogados de la intérprete aseguran que está devolviendo a su ex pareja con intereses.

En 2016 Angelina Jolie dio algunos detalles sobre las preferencias de sus hijos en un programa de radio de la BBC. "Todos los niños están aprendiendo diferentes idiomas", dijo la actriz.

"Les pregunté qué querían aprender y Shi eligió jemer (lengua de Camboya), Pax se está centrando en el vietnamita, Mad estudia alemán y ruso, Z habla francés, Vivienne quería aprender árabe y Knox está aprendiendo el lenguaje de signos".