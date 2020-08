Angelinos de LA adquieren a Barreto por La Stella

LOS ÁNGELES._ Los Angelinos de Los Ángeles acordaron cambiar a Tommy La Stella a los Atléticos de Oakland por el venezolano Franklin Barreto, según anunció el equipo.

Barreto, de 24 años, está bajo control del equipo hasta el 2024. Debería recibir tiempo de juego en el medio del diamante, especialmente luego de que su compatriota Luis Rengifo fuera enviado al campamento de entrenamiento alterno del equipo.

The #Angels have acquired Franklin Barreto from Oakland in exchange for Tommy La Stella.

