Animales FantÃ¡sticos 3 se estrenarÃ¡ hasta 2021

Animales Fantásticos 3 se estrenará hasta 2021

Los fanáticos tendrán que esperar más de lo que pensaban

Noroeste / Redacción

Ya se anunció cuándo será el estreno de Animales Fantásticos 3. Warner Bros. Pictures informó que la fecha de estreno se tiene prevista para el 12 de noviembre de 2021.

La producción de Animales Fantásticos 3 comenzará en la primavera de 2020, de nuevo bajo la dirección de David Yates y con guión de J.K. Rowling.

“J.K. Rowling ha creado un universo impresionante que ha cautivado a gente de todas las edades, llevándonos a un extraordinario viaje lleno de magia. Warner Bros. está sumamente orgulloso de ser la casa cinematográfica de este mundo mágico y estamos muy emocionados por el futuro de la franquicia de Animales Fantásticos. Esperamos poder llevar el tercer capítulo de las cinco películas de la serie al público alrededor del mundo en noviembre de 2021”, resaltó Ron Sanders, presidente de distribución del estudio en Deadline.

La fecha está planeada para que la producción pueda desarrollarse de la mejor manera posible y entregarle a los fans el producto que se merecen. “Todos creemos que esta fecha de lanzamiento le dará a la producción el tiempo y el espacio suficientes que permita a sus artistas florecer realmente y entreguen la mejor película posible.

Los crímenes de Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 2018), fue la secuela que no funcionó tan bien en taquilla (al recaudar solo 653 millones de pesos) como su predecesora: Animales fantásticos y dónde encontrarlos (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016), que se llevó 814 millones de dólares.

Hasta el momento se desconocen los detalles de la trama, pero ya hay hipótesis sobre que seguirá a Newt Scamander y Albus Dumbledore en su intento por detener a Gellet Grindelwald. La saga tendrá un total de cinco películas.