Aniversario 121 del mercado Pino SuÃ¡rez, de MazatlÃ¡n, pasarÃ¡ sin festejo

Aniversario 121 del mercado Pino Suárez, de Mazatlán, pasará sin festejo

Limitaciones en el acceso al mercado impedirán que se celebre el aniversario

Alma Soto

29/04/2020 | 12:57 AM

MAZATLÁN._ Del 30 al 5 de mayo, había fiesta en Mazatlán, un fin de semana largo que además se conjugaba con el festejo del Día del Niño.

Este año, como Semana Santa y Semana de Pascua, por la emergencia sanitaria por el Covid-19 no se puede hablar de repunte en las ventas, sino de sostener las que se tienen, señaló Alejandro Bernal Reyes, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Pino Suárez.

Para los locatarios significaba, además, el gran festejo para conmenorar el aniversario del mercado, que abrió sus puertas el 5 de mayo de 1899.

"Cada año festejamos con una gran fiesta cultural, con banda y bailables, los locatarios departen con los clientes, se organiza una comida, pero este año no habrá festejo, por lo menos no de esa magnitud", lamentó Bernal Reyes.

Desde hace dos semanas se limitaron los accesos all mercado, los adultos mayores pueden entrar solo de 7:00 a 9:00 horas, no niños menores de 12 años de edad y no se permite ingresar a las mujeres embarazadas ni a familias completas, indicó.

Por tanto, comentó, no hay oportunidad de festejos.

Bernal Reyes manifestó que el año pasado las ventas del fin de semana largo del 1 de mayo fueron extraordinarias, pero hoy no quieren pensar en ello.

"Qué bueno que la gente se cuide y permanezca en casa, nosotros por nuestra parte seguimos las indicaciones del Gobierno Federal con las medidas de sana diatancia, del uso de gel, cubrebocas y guantes, en los girosque así lo requieren", comentó.

En cuanto al Día del Niño, dijo que al mercado solonle impactan negativamente a los giros de dulcería, pues no se permite la venta de dulces a mayoreo, solo individuales, y a las cremerías, porque se compraban los insumos para pasteles.