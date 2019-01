Anne Hathaway revela que hay guiÃ³n para tercera parte de El Diario de la Princesa

Anne Hathaway revela que hay guión para tercera parte de El Diario de la Princesa

El filme se encontró con un problema que retrasaría las grabaciones, puesto que el director de las películas pasadas, Garry Marshal, falleció en 2016

Noroeste / Redacción

26/01/2019 | 10:25 AM

La actriz estadounidense Anne Hathaway reveló que ya existe un guión para la tercera entrega de “El Diario de la Princesa“.

“Ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos. Yo quiero hacerlo y Julie también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad”; contó la actriz de 36 años durante su participación en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen.

A pesar del ánimo de Hathaway, el filme se encontró con un problema que retrasaría las grabaciones, puesto que el director de las películas pasadas, Garry Marshal, falleció en 2016.

La actriz dijo que, al igual que el resto del reparto, desea hacer justicia al legado de Marshal.

“No queremos hacerlo a no ser que sepamos que va a ser perfecto, porque nosotros adoramos esas películas tanto como todos. Y son igual de importantes para nosotros que para todos, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello”.

La historia se centraría en la vida adulta de Mia Thermopolis, quien durante su adolescencia heredó un principado europeo por sorpresa; y ahora ejerce de jefa de estado del principado europeo de Genovia.