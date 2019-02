Anne Hathaway sigue con su hijo, el ejemplo del príncipe Guillermo y Kate Middleton

La actriz tomó nota de algunas de las pautas que siguen los duques de Cambridge en lo que a la crianza de sus tres hijos se refiere

Noroeste / Redacción

17/02/2019 | 10:27 AM

En pocas ocasiones, los duques de Cambridge han manifestado su preocupación acerca de la crianza de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis de Cambridge.

Lo cierto es que hace apenas tres meses, el matrimonio habló para una cadena de televisión sobre los desafíos que les plantean, por ejemplo, las nuevas tecnologías y su papel en la educación de los niños.

"Todavía no hemos podido determinar cuál es el tiempo adecuado para estar conectados. Es un poco difícil. Tenemos ese tipo de discusiones con nuestra familia, sobre apagar nuestros teléfonos cuando pasamos tiempo juntos", comentaron los duques entonces, poniendo sobre la mesa una de sus principales preocupaciones como padres. Ahora bien, pese a dejar al descubierto los retos que tienen por delante, son fuente de inspiración para otros padres y madres, incluidos rostros conocidos como Anne Hathaway.

La actriz hollywoodense es madre de Jonathan Rosebanks, un niño de casi tres años, fruto de su matrimonio con Adam Shulman, con quien se casó en septiembre de 2012 tras cuatro años de relación en una íntima ceremonia celebrada en California. Para Anne, el método de crianza del príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton es digno de elogio, publicó elintra.com.ar.

"Se ponen al nivel del niño y les hablan cara a cara para que su hijo se sienta más capaz. Pienso que eso es realmente genial, así que he empezado a hacer eso con Jonathan", confesó recientemente la intérprete de "El diablo viste de Prada" durante una entrevista con The Sunday Times.

La artista también dejó en claro que uno de sus objetivos como madre es "dejar espacio para las emociones" de su hijo.

"Decirle que todo lo que siente en ese momento es completamente legítimo", añadió.

En este sentido, la estrella no duda en reconocer que está lejos de ser "perfecta".

"No voy a castigarme por eso, voy a aprender de ello. Si estoy frustrada o distraída, me aseguro de que mi hijo se mantenga alejado. Cuando me calmo vuelvo a él", reconoce Anne Hathaway.

Además, la forma de pensar de ella recuerda a lo que ya manifestó la propia duquesa de Cambridge hace varias semanas:

"Es una lucha que tenemos todas. Todo el mundo experimenta el mismo problema. Es muy difícil, muy duro. Como madre recibes mucho apoyo al principio, pero eso desaparece después del primer año y lo único que te queda es leer libros".

En su opinión, la nuera de Carlos de Inglaterra sostuvo que "pedir ayuda no debería ser considerado un signo de debilidad. Nuestros hijos necesitan que cuidemos de nosotros mismos".

Kate Middleton trata de inculcar a menudo a sus hijos la importancia de mostrarse afectuosos y de abrazarse.

"Son muy importantes. Siempre se lo digo a mis hijos", explicó durante un acto que tuvo lugar hace cuatro meses atrás en Essex.

Es un hecho que los duques de Cambridge siempre se han revelado como padres entregados, responsables y preocupados por sus hijos y por sobre todo que adquieran valores.