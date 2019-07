ANPEC: 3 de cada 10 familias que irÃ¡ de vacaciones se endeudarÃ¡n hasta con el 60% de sus ingresos

ANPEC: 3 de cada 10 familias que irá de vacaciones se endeudarán hasta con el 60% de sus ingresos

El precio que pagarán los mexicanos que decidan salir de vacaciones a destinos nacionales será de hasta 15 mil por persona y los que lo hagan al extranjero hasta 35 mil, de acuerdo con el monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes

Sinembargo.MX

07/07/2019 | 12:33 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El 26 por ciento de las familias mexicanas que saldrá de vacaciones este verano solicitará un préstamo, comprometiendo hasta el 60.3 por ciento de sus ingresos, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Con base en el análisis de diversas comparadoras de estados financieros, el precio que pagarán los mexicanos que decidan aventurarse a salir de vacaciones a destinos nacionales será de hasta 15 mil por persona y los que lo hagan al extranjero hasta 35 mil.

“Es importante no dejarse ir con el canto de las sirenas en un momento que exige mesura financiera, pues el país atraviesa por un momento económico complejo, mismo que podría afecta el gasto familiar”, subrayó Cuauhtémoc Rivera, líder de ANPEC.

Con la finalidad de ayudar a realizar un mejor ejercicio de las finanzas de las familias mexicanas, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes hizo un llamado a la población mexicana para actuar con cautela económica.

No solo las vacaciones de verano afectan el bolsillo de los mexicanos, también las de Semana Santa y las de fin de año, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En la primera quincena de abril, la inflación general a tasa anual se aceleró más de lo esperado debido a incrementos en los precios de tarifas aéreas, servicios turísticos y algunos alimentos como el aguacate.

La tasa de inflación general se ubicó en 4.38 por ciento anual en los primeros quince días de abril, mayor al 4.06 por ciento de la segunda mitad de marzo.

VACACIONES EN CASA

De acuerdo con el monitoreo de la ANPEC, no solo las personas que saldrán de vacaciones en verano tendrán gastos, también los que se queden en casa: el costo aproximado por tener a los hijos en casa equivale a gastar 2 mil pesos por semana adicionales.

De acuerdo al monitoreo de verano realizado por ANPEC, algunos de los productos que incrementarán su consumo en la temporada de verano serán las salchichas (84 pesos el kilo), pan medianoche (54 pesos por dos paquetes), pan blanco (36 pesos), jamón (180 pesos el kilo), queso amarillo (36 pesos el cuarto de kilo), gelatinas (40 pesos por cuatro piezas), jícama (17 pesos por kilo), pepino (17 pesos por kilo), papaya (23 pesos el kilo), sandía (20 pesos el kilo), melón (18 pesos el kilo), botanas (95 pesos la bolsa familiar), refrescos y bebidas (150 pesos), golosinas (130 pesos), así como servicio de energía eléctrica (100 pesos por 8 horas de videojuegos) y los servicios de una niñera (mil pesos), que sumados por las seis semanas de vacaciones implicará un gasto adicional hasta 6 mil pesos.

“Mientras unos deciden quedarse en casa pensando que no gastarán otros familias tomarán la decisión de aventurarse a salir de casa no importando que para ello deban endeudarse y se debe tener cuidado de esta decisión para que no ponga en aprietos la estabilidad económica al regreso de las vacaciones”, afirmó Cuauhtémoc Rivera.