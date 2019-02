Anselma ResÃ©ndiz, la sangre nueva del triatlÃ³n de la UAS

Anselma Reséndiz, la sangre nueva del triatlón de la UAS

Fue tercer lugar en el pasado medio maratón El Dorado-Quilá

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego del tercer lugar conseguido en el medio maratón El Dorado-Quilá, Anselma Reséndiz Sánchez, integrante del equipo de triatlón de las Águilas UAS, se encuentra con el ánimo por las nubes para buscar su primer boleto a la Universiada Nacional 2019.

Anselma, una ex jugadora de futbol y baloncesto, se encuentra muy motivada ya que apenas tiene un año practicando esta extenuante disciplina deportiva y ya con logros como éste que acaba de conseguir.

“Estoy muy feliz con el trabajo que he venido realizando y el apoyo que me ha brindado el entrenador Gilberto Berrelleza, ya que apenas tengo un año practicando triatlón y no ha sido fácil adaptarme llegar a los tiempos que se requieren para poder competir; pero ahí vamos poco a poco”, mencionó la nativa de Cosalá, Sinaloa.

Anselma Reséndiz es estudiante de segundo año de la Facultad de Educación Física y Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha sido calificada por su entrenador como una atleta de grandes facultades, resistencia, fuerza y sobre todo, gran disposición para el entrenamiento.

“Es el primer medio maratón en el que participa y ya se subió al pódium. Para ser su primer año en este deporte no está nada mal; se los puedo asegurar”, mencionó su entrenador Gilberto Berrelleza.

Anselma, como el resto de los integrantes del equipo de triatlón de las Águilas UAS, pasarán directo a la Universiada Regional por no tener competencia del resto de las universidades de Sinaloa.

Ya en el regional, que este año se va a celebrar del 31 de marzo al 8 de abril en Baja California, tendrán que dar el máximo para conseguir el pase a la Universiada Nacional en los 400 metros nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera, que son las distancias que comprenden el triatlón de Universiada Regional y Nacional.