Anselma Sánchez Reséndiz sigue en plan ascendente en el triatlón

La competidora de Águilas UAS recientemente ganó una carrera en Eldorado

Noroeste / Redacción

Anselma Sánchez Reséndiz no se desmotiva porque no habrá triatlón en la Universiada Nacional 2019.

CULIACÁN._ Anselma Sánchez Reséndiz, triatleta de la Universidad Autónoma de Sinaloa, continúa con su cosecha de triunfos y convirtiéndose en figura prometedora del triatlón de las Águilas UAS.

Recientemente conquistó el primer lugar de la carrera pedestre de aniversario de Eldorado, prueba de 10 kilómetros donde registró marca personal de 48 minutos con 36 segundos.

“Nunca había marcado tan buen tiempo como éste, lo cual me tiene muy contenta”, declaró la estudiante de la Facultad de Educación Física y Deportes de la UAS.

Y todo estos logros los está consiguiendo aun y que recibió la mala noticia de que el triatlón no se llevaría al cabo en la Universiada Nacional Yucatán 2019.

“Yo sigo entrenando igual o más fuerte. Aun y que en esta ocasión no habrá triatlón en la Universiada Nacional. Eso no me detiene”, aseguró la nativa de Cosalá.

Por lo pronto, Anselma Sánchez continuará con sus entrenamientos, incluso en las vacaciones, porque existe la posibilidad de participar en un evento Altata y también en Mazatlán, situación que está valorando junto a su entrenador Gilberto Berrelleza.