Anspac Mazatlán

Anspac Mazatlán cierra ciclo en línea

Con el uso de la tecnología y a través de sus programas, la agrupación aporta al bienestar de las personas y sus familias para fortalecerlas

Marisela González

Mazatlán._Pese a la pandemia que aqueja al mundo por el Covid-19, Anspac Mazatlán concluyó de manera exitosa el ciclo escolar 2019-2020, denominado Vivir el amor y la solidaridad.

Este año culminó con nuevos aprendizajes, todos ellos llenos de sabiduría y crecimiento personal, así lo consideró Liz Benítez de Sarabia, presidenta de Anspac Mazatlán.

La agrupación tiene como misión principal transmitir valores que aporten en la construcción de una mejor sociedad y dar instrumentos a las personas para su superación personal.

Esa misión motivó al comité directivo que, en coordinación con las animadoras, decidieron no detenerse y reinventaron las formas y mecanismos para transmitir sus talleres y cursos a sus afiliadas, con ayuda de las redes sociales.

“Después de Semana Santa fue cuando inició todo eso de la cuarentena y el quédate en casa, y básicamente fuimos de las primeras sedes que pensó en dar una continuidad de manera virtual y nos organizamos”, explica Liz Benítez.

Primero, dice, se organizó una charla entre las integrantes del Comité directivo para ver la manera en la cual se podía continuar trabajando.

“Realizamos una reunión con las del Comité directivo, queríamos checar cómo íbamos a trabajar para que no se ‘enfriaran’ las señoras y acordamos el hacerlo de manera virtual”, dice.

“Nos organizamos para ver cómo íbamos a preparar los temas con un video y mandarlo a las señoras, por lo que nos reunimos de manera virtual con las coordinadoras, todas aceptaron; al principio tuvieron mucho miedo y pensaron que no iban a poder, pero les dijimos que era la que pueda y la que quiera; al final, en la primera semana no se conectaron algunas unidades, pero para la segunda y tercera ya todas estaban trabajando de manera virtual”.

La actitud de las animadoras y alumnas fue tal que rebasaron las metas del grupo de coordinadoras y el comité directivo.

“Al principio nos comunicamos mediante videos o con videollamadas, pero ellas empezaron a experimentar; primero unas dijeron que se iban a conectar nada más por teléfono, ya después, otras, dijeron que por medio de audios y poco después me dijeron, ‘fíjate que por medio de whastapp podemos’ y al final me ganaron porque ya me informaron que se reunieron vía zoom o vía messenger de Facebook y ya todas son completamente tecnológicas y virtuales”, dice.

“O sea, innovaron y realmente se sumaron a desarrollar esas habilidades que no creíamos tenerlas; fueron señoras, en su mayoría arriba de 50 o 60 años, que se sumaron y que se apoyaron en el nieto, el sobrino, el hijo, y que se empaparon de cómo manejar las redes sociales y de cómo usar la tecnología, así fue nuestra experiencia en los meses de abril, mayo y lo que va de junio, y vamos a continuar porque tendremos actividades de verano que serán virtuales”.

Tal fue el éxito, que el ciclo creció un 51 por ciento, ya que cerró con un total de mil 428 socios, en comparación del ciclo anterior, que fue de 948. La meta era crecer un 20 por ciento, por lo que se superaron las expectativas.

Aun con la pandemia, informó Liz Benítez de Sarabia, se logró sostener a 10 empresas que las apoyaron con sus aportaciones. Cabe señalar que muchas sedes a nivel nacional tuvieron cierre de empresas.

“Nuestra meta de crecimiento era del 20 por ciento y crecimos un 51 por ciento en todos los aspectos, realmente logramos tener un gran crecimiento y fuimos de las pocas sedes, de las cuales creo que puede haber unas 15 sedes a nivel nacional de las 65 que somos, que logramos sostener el número de empresas que nos están apoyando y fue debido a este tipo de dinámicas y que lo socializamos mucho vía redes sociales”.

Entre las actividades que se realizaron informó que tuvieron talleres con temas de formación humana y moral, así como la elaboración de manualidades.

“Las personas encargadas de las manualidades les mandaban videos a las señoras de lo que podían hacer y luego ellas les mandaba fotos y videos de lo que habían hecho; cada unidad se reunía el día que les tocaba; por ejemplo, la Unidad Noroeste, si se reunían los martes, ese día se conectaban y por ahí se les mandaba el video del tema y ellas lo comentaban, posteriormente nos mandaban evidencias como fotos de sus libros contestados y fotos de sus apuntes, realmente estuvieron muy activas.

“Fue una dinámica muy padre, muy emocionante, fue emotivo ver sus testimonios y podemos decir que sí lo logramos y cerramos un año escolar con todo y pandemia”.

ANSPAC ciclo 2019-2020

Cerró con LAS SIGUIENTES UNIDADES:

32 unidades mujer (26 año anterior)

25 unidades de Joven (15 año anterior)

628 asistentes de Mujer (519 año anterior)

675 asistentes de joven (319 año anterior)

102 animadoras de mujer (94 año anterior)

23 animadores de joven (23 año anterior)

En total cerró el ciclo con mil 428 socios (948 año anterior) con un incremento del 51 por ciento con respecto al año pasado. La meta era crecer un 20 por ciento y aún con la pandemia se sostuvo a las 10 empresas que apoyan con sus aportaciones.