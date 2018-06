Ant-Man refleja una historia entre padres e hijos: Paul Rudd - Noroeste

Ant-Man refleja una historia entre padres e hijos: Paul Rudd

El actor habla sobre las diferencias de esta secuela que destaca el valor de la familia

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La nueva película de Marvel, Ant-Man y La Avispa llegará a las salas del país el 5 de julio y antes de su estreno, el director Peyton Reed platicó sobre la realización del filme, difundió multimedios.com.

“Soy un gran fan y siempre y me ha gustado hacer este tipo de películas, como director me he rodeado no solo de productores, sino también los mejores artistas en efectos especiales, así como los actores. Para mí tener la oportunidad de hacer esta segunda parte es increíble”, comentó Peyton Reed durante una videoconferencia en vivo realizada desde Los Ángeles.

Al otro lado de la imagen también se visualizó al actor Paul Rudd, quien dará vida al protagonista, y platicó sobre el éxito que tuvo otra cinta de la saga, Avengers: Infinity War; pero dijo que aunque los superhéroes se unieron, Ant-Man tiene otra historia y se diferencia de las cintas de sus compañeros.

“Nuestra película es un poco diferente, hasta cierto punto de las películas que hay de Marvel, pero claro que sigue teniendo esos grandes y locos efectos especiales usuales; esta es una historia de familia, de padres e hijos. Establecimos desde el principio que la película tenía que ser aún más desatada, que tuviera una locura con los visuales y que mostrara el crecimiento de este mundo, quisimos hacerlo lo más dinámico posible; incluso, hasta los trajes”, comentó Paul.

Respecto a la conexión que existe entre el talento y el director, decidieron llevar un mensaje más allá de la acción. El actor habló de la importancia de estar en la cinta.

“Crear esperanza y pasión es crucial dentro de una película de superhéroes, sé que muchas películas quieren crear eso, y buscamos esa simpatía con los personajes. Quiero hacer sentirle algo a la gente, algo bueno y lo tengo presente todo el tiempo, es muy importante para nosotros”, destacó.

Es la primera película que Paul realiza para todo tipo de público, en el que los niños también están incluidos. El actor resaltó que tiene algo en común con su personaje.

“Tengo un dilema en este filme sobre cómo puedo ser un buen superhéroe y a la vez seguir siendo un buen papá por que no son fáciles las dos cosas. Tengo que trabajar, viajar fuera del país y a veces me pierdo eventos y me siento culpable de esto, habla la historia, en eso se relaciona con la vida real”, consideró.