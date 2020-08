Ante advertencia de 'cerrar' de nuevo Mazatlán, Codesin afirma que se han cumplido protocolos sanitarios

Alfredo Ruelas Solís cuestionó los protocolos de sanidad contra el Covid-19 aplicados por la autoridad sanitaria

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa cuestionó la eficacia de los protocolos de sanidad contra el Covid-19 impuestos por la autoridad sanitaria, luego de que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, advirtiera de un posible segundo cierre de la ciudad si los contagios continuaban a la alza.

Alfredo Ruelas Solís, presidente de Codesin en la zona sur del estado, reconoció que debe privilegiarse la salud pública.

Sin embargo, explicó que los lineamientos para la apertura de las empresas al cabo de la cuarentena se han cumplido por parte de las empresas, y si estos no han funcionado, es porque no eran los correctos o porque ha faltado vigilancia por parte de la misma autoridad.

“Se están cumpliendo los protocolos que la propia autoridad sanitaria estableció, tanto a nivel federal, como estatal, y Protección Civil que ha ido monitoreando todos los comercios para el cumplimiento, y si han estado cumpliendo no considero que en un momento dado se tengan que cerrar, si han cumplido al pie de la letra”, manifestó.

“Si no están cumpliendo (las empresas) tienen las facultades de hacerlos cumplir, y si están cumpliendo no debería de haber los contagios en las empresas o comercios. Si no están funcionando los lineamientos y protocolos, que se haga un análisis de los mismos, tendrían que admitir que los protocolos no estuvieron bien configurados o falló la vigilancia y el control”.

Entrevistado por separado, el empresario hotelero José Ramón Manguart Sánchez aseguró que un segundo cierre de las empresas en Mazatlán traería consigo una mayor pérdida de empleos.

“Es momento de redoblar esfuerzos para apoyar a las autoridades que nos han externado las medidas de prevención, desafortunadamente hay personas que todavía no creen y esto pone en riesgo a ellos mismos, a su familia y a la comunidad. No es un tema de Gobierno sino de responsabilidad de todos para aplanar la curva”, expresó.