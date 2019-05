Ante arancel al tomate mexicano, Quirino Ordaz pide actuar con prudencia

Insiste el Gobernador de Sinaloa que la terminación del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de tomate es tema político-electoral

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Ante el cobro de un arancel del 17.5 por ciento impuesto por Estados Unidos por el término del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel llamó a actuar con prudencia y no con el estómago.

El Mandatario estatal insistió en que este es un tema político electoral en Estados Unidos, debido a que hay muchos intereses económicos.

Al ser cuestionado de la propuesta que hizo su Secretario de Agricultura, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, de plantear una “política espejo” y cobrar un arancel similar a las importaciones de maíz amarillo, del que sospechan está cayendo en el dumping, Ordaz Coppel dijo que ojalá que se dieran esas opciones, pero se debe actuar con prudencia.

“Creo que tenemos que actuar con mucha prudencia, frialdad, no con el estómago, no al tú por tú, lo importante es (que) en tanto haya una mesa de negociación hay siempre la posibilidad de acuerdo, a lo mejor no en los términos que estaba antes, pero algo se va a lograr”, confió.

El Mandatario estatal subrayó que se tiene que ver realmente el contexto en el que está Estados Unidos, inmerso en una campaña electoral, mientras que México no está en esas condiciones.

Confía Gobernador que se contrate toda la cosecha de maíz sinaloense

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel expuso que ya se han colocado más de 3 millones de toneladas de maíz en Agricultura por Contrato y confían en que pueda ser acomodada toda la cosecha del grano sinaloense.

“Va avanzando, han ido jalando, ya hubo una reunión de la Secretaría de Agricultura con los grandes acopiadores y creo que están jalando, van a jalar bien, ayer hablé con el secretario de Agricultura”, expresó.

En el tema del cobro de 150 pesos por tonelada que los acopiadores quieren cobrar por servicios a los productores, Ordaz Coppel indicó que ya se está viendo eso con los grandes acopiadores.