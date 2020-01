Ante falta de oportunidades, guasavenses apuntan a EU

Una empresa agrícola recluta mano de obra para laborar en California y cientos de personas atienden la convocatoria

Reyes Iván Camacho

27/01/2020 | 12:43 AM

GUASAVE.- La escasez de empleo, los bajos salarios y la carestía en los productos de la canasta básica están obligando a cientos de guasavenses a voltear hacia Estados Unidos para rentarse como mano de obra.

Y es que representantes de la empresa Foothill Packing se presentaron en esta ciudad para reclutar mano de obra para el corte de hortalizas en el área de Salinas, California. No quisieron dar información de las plazas que están ofertando.

Cientos de personas abarrotaron la explanada del auditorio Héroes de Sinaloa con papeles en mano en busca de ser tomados en cuenta por la empresa americana.

“Es por la falta de trabajo aquí lo que obliga a uno irse pal otro lado. Aquí los únicos que agarran billetes son los políticos, porque para uno está cab… agarrar jale”, dijo José Luis, vecino de Agua Blanca, municipio de Sinaloa, quien busca irse a trabajar por cuarta ocasión en esta misma empresa.

Detalló que los reclutan para trabajar en plantaciones de lechuga, brócoli, repollo y otro tipo de hortalizas, con salario de 14 dólares la hora.

“Está bien, está mejor que aquí. Unos van por ocho meses, otros por siete, depende del tipo de trabajo. Dan vivienda, dan comida, el transporte para moverse al trabajo”, comentó.

José David Silva, de Corerepe, llegó con la ilusión de ser uno de los reclutados.

“Es muy poquito por el trabajo que gana uno aquí, no le alcanza a uno lo que gana, por eso yo ya me he ido tres años y la verdad sí está bien porque aquí nomás para comer”, manifestó.

El joven expuso que tiene dos hijos y el sacarlos adelante es lo que impulsa a buscar la oportunidad de trabajar en Estados Unidos

“Tiene que hacer el sacrificio uno para poder trabajar y mandarles porque aquí no le alcanza a uno. Para darles estudio, ropa, calzado no le alcanza a uno, es muy poquito”, manifestó.

Israel Moreno, de Tamazula, subrayó que tiene que sacar adelante a su familia y no ve las condiciones para hacerlo si se queda aquí.

“Yo me dedico al campo, corte de tomate, corte de chile, lo que caiga, pero es muy mal pagado, no ganas nada y al salario no le suben y a las cosas de la tienda cada rato le están subiendo”, aseveró.

Aclaró que no le ha tocado irse a trabajar con esta empresa en ninguna ocasión, pero tiene familiares que ya han sido reclutados en años anteriores y son los que lo han animado a buscar una oportunidad.

“Tengo primos y amigos que acaban de llegar y ya están renovando para volverse a ir”, dijo.

Los papeles que les piden son pasaporte, credencial de elector, cartas de recomendación, CURP, mientras que la propia empresa es quién les tramita la Visa de trabajo.

Fredy, de Corerepe, también busca la oportunidad de ir por primera vez a trabajar con Foothill Packing por la recomendación que le hicieron conocidos de que pagan bien para trabajar en labores del campo.

La falta de empleo que hay en la región es lo que lo orilla a buscar irse a trabajar a Estados Unidos.