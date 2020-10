Ante inacción de autoridades, ciudadanos limpian dren en Los Mochis

Héctor Hallal Zepeda, presidente de la asociación civil 'Por un Mochis Mejor', indicó que a petición de vecinos de las colonias Valle Bonito y Fraccionamiento del Real, de las más afectadas por inundaciones, se buscó la colaboración del Módulo de Riego Taxtes y de algunos empresarios constructores para dragar y limpiar el dren Álamo

Carlos Bojórquez

AHOME._ Ante la inacción de las autoridades, ciudadanos se han organizado para limpiar el dren Álamo, en uno de los puntos con mayor riesgo de inundación en Los Mochis.

Héctor Hallal Zepeda, presidente de la asociación civil 'Por un Mochis Mejor', indicó que a petición de vecinos de las colonias Valle Bonito y Fraccionamiento del Real, de las más afectadas por inundaciones, se buscó la colaboración del Módulo de Riego Taxtes y de algunos empresarios constructores para dragar y limpiar el dren Álamo.

En una primera etapa iban a limpiar un tramo de 100 metros, del bulevar Zacatecas al bulevar Colegio Militar, pero avanzaron 50 metros más. Retiraron basura y ramas de los taludes y escombro que había a las orillas del dren, depositaron casi 22 toneladas en el relleno sanitario de PASA.

"Fue un excelente resultado, porque logramos destapar todo el dren. Son dos tapones grandes que había, uno en Independencia y Zacatecas y el otro en Independencia y Colegio Militar, y ya vimos que fluía el agua, porque estaba estancada", comentó.

"Vamos a seguir avanzando en ese mismo sector, porque esto es un ejemplo de que, uniéndose, los ciudadanos podemos hacer las cosas", agregó.

La asociación realizó un estudio de la ciudad en materia de drenaje pluvial y lo entregó a las autoridades municipales y estatales, y en diciembre de 2019 entregó al Congreso del Estado una iniciativa de Ley.

Hallal Zepeda señaló que a partir de esa iniciativa de Ley se presupuestaron 600 millones de pesos para obras pluviales, pero acusó a los diputados Graciela Domínguez y Horacio Lora de 'congelar' la iniciativa, apuntando que el último compromiso que habían hecho era sacarla el 30 de septiembre, pero no fue así.

"Estamos viendo que las autoridades no nada más no ayudan, sino que se convierten en un lastre para el desarrollo, esa es la realidad. Ese fue el motivo también de que nosotros decidiéramos llevar a cabo una actividad que sirviera de ejemplo de que se pueden hacer las cosas, no todo es dinero, no todo es presupuesto, sino la voluntad de hacerlo", expresó.

En el estudio realizado, en el que colaboraron especialistas, 'Por un Mochis Mejor' detectó que la ciudad de Los Mochis fue construida sin prever las necesidades de drenaje pluvial, y también descubrió que en la ley no se habla sobre el tema y ninguna instancia es responsable directa de atenderlo.

"Lo importante es que con el estudio que hicimos, nosotros sabemos dónde están los problemas y sabemos cómo resolverlos", consideró Hallal Zepeda.

El dren Álamo mide unos siete kilómetros y le caen aguas residuales de mil hectáreas de cultivo, más mil hectáreas de zona urbana, y tiene varios puntos considerados embudos.

Uno de esos embudos es el puente ubicado en Marina Nacional, que 'no tiene la capacidad para que fluya el agua, porque está muy chico'.

En Zacatecas e Independencia, además de que se acumula mucha basura, del dren se hacen tres tubos subterráneos a los que se suman uno del bulevar Zacatecas y otro de la colonia San Francisco, esos seis tubos se unen para salir a unos 100 metros, en la continuación del dren, pero solo tienen dos salidas.

Y en Centenario y Zacatecas se une al dren Juárez, y las dos mil hectáreas de agua que lleva el dren Álamo 'chocan' con las ocho mil que lleva el otro.

Hallal Zepeda advirtió que las obras de limpieza que están haciendo permitirán fluir lluvias de entre 30 y 50 centímetros, pero si llueve más podría volver a desbordarse.