Ante incidencia de casos de Covid-19 en Guasave, no bajarán la guardia, dice Alcaldesa

Las playas se mantendrán cerradas y harán una nueva entrega de gel antibacterial y cubrebocas a la población

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Después de que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud del Gobierno federal, revelara que Guasave es el municipio de Sinaloa con la más alta incidencia en casos de Covid-19, la Alcaldesa Aurelia Leal López subrayó que no bajarán la guardia en las medidas de prevención.

La Presidenta Municipal destacó que el que un día Guasave salga con cero casos positivos nuevos no significa que el virus no esté presente.

“Nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir intensificando el trabajo, adquirimos más de 20 mil botecitos de gel, cubrebocas, para entregarlos directamente a la ciudadanía y vamos a seguir trabajando y llamando a la sociedad para que no salga de casa y tome todas las medidas sanitarias”, aseveró.

“El virus está presente y no debemos de bajar la guardia, como gobierno vamos a seguirle diciendo a la sociedad ‘cuídense, tomen medidas y no bajen la guardia’, porque si la bajamos para reactivar la economía, no vamos a tener economía si no hay salud”.

El domingo, en su conferencia diaria, López-Gatell Ramírez destacó que Guasave es el municipio con mayor incidencia de Covid-19 en Sinaloa, aunque las cifras van a la baja.

“En términos de la incidencia, no en el número de casos, pero sí de la incidencia y que también tiene la tendencia a la baja y otros todavía con una tendencia de crecimiento lento, pero crecimiento, pero que compensan desde luego por esta reducción tan sustancial”, explicó.

La Presidenta Municipal de Guasave indicó que por lo pronto mantienen vigente la restricción en el cierre de playas.

“Ayer estuvo muy tranquilo en Las Glorias, el sábado se detuvieron a cinco personas de Tamazula y la gente sigue disciplinada, no vamos a echarles la culpa por 5 o 10 personas que toda la sociedad está en esa tesitura. Guasave es un municipio noble, disciplinado, que ha contribuido en esto”, aseguró.

Leal López indicó que a las personas que se detectan en las playas primeramente les hacen el llamado a que se retiren y si hacen caso omiso entonces es cuando se toman medidas, que la detención por faltas administrativas.

Agregó que en los próximos días habrá reunión del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19 y ahí se analizará si es conveniente abrir de nuevo las playas del municipio.