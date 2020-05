Por Covid-19

Ante la crisis del sector restaurantero de Navolato, Ayuntamiento busca un esquema de trabajo para el gremio

Gran parte de la economía del municipio más joven de Sinaloa gira en torno al comercio y el turismo, sin embargo a casi 70 días de cuarentena, el sector gastronómico se encuentra al límite

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Ante la crisis que vive el sector restaurantero en Navolato a causa del Covid-19, el Ayuntamiento de este municipio se está coordinando en el gremio para buscar un nuevo esquema de trabajo y así apoyar su economía, informó la Comuna mediante un comunicado.

El sector turístico es uno de los giros más importantes de Navolato, muchas familias se mantienen de las visitas de las personas que acuden a las playas del municipio y a la Bahía de Altata a pasar un momento de esparcimiento; sin embargo, desde hace 70 días que se emitió la cuarentena, esto no ha sido posible.

Derivado de ello, el sector restaurantero está al límite en Navolato, no hay recursos, no hay ningún tipo de ingresos para ellos, muchos habitantes del Municipio por años se han dedicado a actividades derivadas del turismo, pero esto ya no ha sido posible, y eso origina que se tengan que buscar alternativas para poder subsistir.

Es por ello que la administración que preside Eliazar Gutiérrez Angulo se reunió con restauranteros para buscar un esquema con el que estos establecimientos puedan trabajar cuando existan condiciones para ser abiertos de nuevo.

"El alcalde navolatense Eliazar Gutiérrez dijo que los nuevos mecanismos a implementar, los cuales serán dictados por las autoridades competentes, buscan reactivar la economía en este rubro, pero manteniendo las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19", detalla el comunicado.

Actualmente, Navolato es uno de los municipios en el Estado que más muertes tiene a causa de Covid-19, con un total de 30 defunciones y 96 casos acumulados, lo preocupante es el alto índice de letalidad del virus en el municipio, ya que es del 31.25 por ciento, el promedio más elevado en ciudades que pasan las decenas de contagios en la entidad.