Ante la crisis por el Covid-19, la actividad comercial del Centro de CuliacÃ¡n en 'renta'

Ante la crisis por el Covid-19, la actividad comercial del Centro de Culiacán en 'renta'

En el primer cuadro de la capital sinaloense aumentaron carteles de se renta durante la última semana

América Armenta

CULIACÁN._ Comercios del primer cuadro de Culiacán que antes de la contingencia del Covid-19 estaban activos, ahora están cerrados y en las fachadas de observan lonas y cartulinas con números telefónicos y las frases: “Se vende” o “Se renta”.

Mediante un recorrido por el Centro de la capital sinaloense, también se pudo confirmar que comercios que se pueden considerar como esenciales, pues venden comida, medicamentos y ofrecen pagos de servicios, cerraron y no especifican cuándo abrirán de nuevo.

En la avenida principal de la Ciudad, Álvaro Obregón, predominan los carteles de “Se renta”, así como los aparadores vacíos de las tiendas que se encuentran cerradas y prefirieron quitar objetos como zapatos, ropa y telefonía para que no estuvieran a la vista, algunas otras tiendas como de telas, prefirieron poner tela negra para que no se vea al interior en donde la cortina de metal no cubre.

Durante la mañana del día domingo, hubo familias completas en el Centro de la ciudad, es decir, menores de edad que acompañaban a su padre y madre a hacer las vueltas al centro, sin protección como cubrebocas o guantes.