Ante la pandemia por el Covid-19, Gobierno de Sinaloa ha sido irresponsable, califica Diputado local

El legislador Marco Antonio Zazueta Zazueta señala que falta voluntad política del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia por Covid-19

América Armenta

CULIACÁN._ Con la mayoría de las y los funcionarios de primer nivel infectados por Covid-19 y personal médico que sigue pidiendo equipo de protección, el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta consideró que falta voluntad política del Gobierno Estatal para hacer frente a la pandemia.

El legislador también reprobó que Alberto de la Vega Armenta, titular de la Secretaría de Administración y finanzas, cancelara en dos ocasiones las reuniones programadas con la Comisión de Hacienda y Administración del Congreso, además de considerar que Quirino Ordaz Coppel paga las encuestas que lo posicionan como uno de los mejores gobernadores en México.

“Ha habido falta de voluntad por parte del Gobierno del Estado, no nos han querido dar la cara a los diputados algo que es muy grave, se habla de que los empresarios están donando insumos, se habla de que el Gobierno Federal trajo ya mercancía”, expuso Zazueta Zazueta.

“Lo que no tenemos claro es por qué no hay un inventario del Gobierno Estatal donde se vea realmente la demanda que hay y por qué no se están cumpliendo, porque la misma queja de todos los trabajadores de salud está en todos los hospitales”, agregó.

El también Presidente de la Comisión de Fiscalización, acusó que Gobierno del Estado reparte apoyos diciendo que son donaciones de empresas o que son donaciones propias, cuando el material viene de Gobierno Federal.

Respecto al secretario de Administración y Finanzas dijo que las reuniones se solicitaron antes de que el funcionario saliera positivo en Covid-19 y expusiera su situación y que era asintomático.

“Dos veces nos canceló ya estando adentro de la reunión, nosotros los diputados de la Comisión de Hacienda y todavía no daba positiva Covid-19 y todavía no argumentaba que era sintomático”, manifestó.

“No hay voluntad por parte del Ejecutivo Estatal ni siquiera para atendernos a la Comisión de Hacienda para poder hacer los planteamientos necesarios no se han tomado medidas como asignar algunos hoteles para algunos médicos que no quieren estar yendo a dormir a su casa por miedo a contagiar a su familia”, refirió.

‘Encuestas son pagadas’

De acuerdo con lo expresado por el diputado, las encuestas en las que se señala a Ordaz Coppel como un gobernador que ha sabido hacer frente a la pandemia, son pagadas.

“Más aún lo que vemos siempre, encuestas pagadas donde te dice qué es el mejor gobernador que ha tenido Covid-19, sus números Sinaloa es uno de los estados con focos rojos en materias de enfermos de Covid-19”, expresó.

“Es un gobierno que la mayoría de sus funcionarios está enfermo de Covid por no haber atendido las recomendaciones a tiempo”, indicó, además dijo que hay trabajadores del área de recaudación que han muerto y contagiados, ya que siguen trabajando en recaudación de rentas.

“Yo no veo cómo las encuestas o a quién se las hacen, porque siempre me lo he preguntado, yo no conozco a nadie al que le hayan preguntado o hayan hablado para ver cómo evalúan al Gobernador del Estado”, concluyó Zazueta Zazueta y pidió que se vean los resultados por los que se le consideró como el mejor Gobernador.