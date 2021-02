Ante posible reforma eléctrica, Canirac acusa que el Poder Legislativo hace lo que el Presidente diga

El empresario restaurantero, Miguel Taniyama Ceballos, señala que de aprobarse la reforma propuesta por AMLO, esto será algo que afecte la competitividad en el empresariado

Emma Leyva

CULIACÁN._ En el Poder Legislativo actualmente no se tienen equilibrios y que solo se hace lo que diga el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, consideró Miguel Taniyama Ceballos ante la futura votación para la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica.

La propuesta fue enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados como iniciativa preferente y donde se contemplan cambios fundamentales en la forma en la que actualmente opera el sistema eléctrico nacional.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán destacó que a su parecer, esta reforma solo bajará la competitividad al empresariado.

“El Poder Legislativo es el que tiene que levantar la mano, lamentablemente no hay equilibrios en el Poder Legislativo, lo que dice el Presidente es lo que se hace, el Poder Legislativo se ha entregado a los deseos y caprichos del Presidente”, comentó.

Sobre las consecuencias que pudieran resultar de la aprobación de esta reforma, dijo los dejará fuera del mercado y la transformación.

"El tema de la reforma eléctrica nos baja competitividad al empresariado mexicano, es una realidad nos deja fuera del mercado, nos deja fuera de la transformación, nos deja fuera de todo", comentó.

“México ocupa reformas que vengan a dar certidumbre y una avanzada económica, nos estamos retrasando mucho a lo que el tema económico se refiere, veníamos caminando en un contexto muy positivo y ahora no se vislumbra un futuro alentador en el terreno económico”, señaló.

Para el sector restaurantero el consumo de energía eléctrica es uno de los principales gastos y que se lleva gran parte de los ingresos que actualmente se han visto disminuidos por la crisis económica derivada de la pandemia.

"De hecho yo podría decir que es el gasto primario más caro que pagamos, inclusive en algunas ocasiones más que la renta y más en el sector que estamos", comentó Taniyama Ceballos.

El empresario dijo que en su caso particular como restaurantero, los gastos por pago de energía eléctrica se llevan un 15 por ciento de los ingresos.

"La carga tributaria que tenemos ahorita con las bajas ventas, la verdad que no es nada alentador el panorama, muchos dicen que se vuelve inoperante, cuando no hay ganancia, no hay negocio entonces las empresas lo más seguro es que van a tener que hacer una revisión interna de si consiguen seguir operando, muchos es lo que están haciendo, revisando sus números, tratando de ajustarse, pero la realidad es que esto va ser muy complicado", comentó.

Poca recuperación

En cuanto a la recuperación del sector restaurantero, el dirigente de Canirac dijo que se había presentado un alta en diciembre, pero con la cuesta de enero se tuvieron resultados fatales.

Indicó que con la llegada de febrero y el Día de San Valentín, los resultados obtenidos no fueron nada comparados con los que se habían presentado en años anteriores, donde resaltó este día representaba ganancias mayores para esta industria.

Con la llegada del 2021, Taniyama Caballos dijo que se ha tenido un inicio de año muy complicado y que viene con el antecedente de un cierre masivo de 300 restaurantes durante el año 2020, subrayó que actualmente el sector se ha encontrado en modo sobreviviente ante la crisis.