Ante recortes a pesca, Estado darÃ¡ apoyos a pescadores

Ante recortes a pesca, Estado dará apoyos a pescadores

No se debe dejar que se hunda más a este sector, dice en Mazatlán Sergio Torres Félix

Belizario Reyes

El Secretario de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, Sergio Torres Félix, recriminó el recorte de cerca del 80 por ciento del presupuesto del Gobierno Federal al sector pesquero, del que dijo no se debe dejar que lo hundan más, y anunció una serie de apoyos del Gobierno estatal en 2020 para trabajadoras de maquiladores y pescadores.

"Estamos reclamando apoyos del Gobierno federal que se le quitaron al sector pesquero, teníamos para todo el país 3 mil 200 millones y hoy sólo tiene el sector pesquero 655 millones que es prácticamente nada", expresó Torres Félix hoy por la mañana ante decenas de trabajadoras de congeladoras y pescadores de altamar que fueron citados a una jornada de saneamiento ambiental en el Parque Industrial Alfredo Bonfil, que no se llevó a cabo.

Ahí también se les repartió a dichas personas 789 despensas gestionadas ante la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Estatal, Rosy Fuentes de Ordaz.

Torres Félix enfatizó que el recorte en los apoyos a dicho sector por parte del Gobierno federal lastima a quienes se dedican a dicha actividad, a sus familias.

"Lastima a ustedes, lastima a sus familias, lastima a sus hijos, están en riesgo de que se salgan de la escuela, están en riesgo de que se vayan a la delincuencia organizada, están en riesgo de no tener ni para comer, entonces eso le ha molestado a mucha gente, incluso a algunos diputados pero no nos interesa ni nos preocupa", subrayó ante los presentes.

"Nosotros vamos a seguir diciendo las cosas como son, entonces yo por eso estamos recorriendo el estado para tratar de conseguir apoyos porque eso es lo que hemos hecho desde chiquillos, nosotros no ponemos excusas ni ponemos pretextos, nosotros nos esforzamos todos los días en todo lugar y en todo momento por darle resultados a la gente porque para eso nos pagan y nos pagan muy bien y tenemos que desquitar el sueldo y tenemos que levantarnos temprano, acostarnos noche y sudar la camiseta como se dice".

Añadió que se tienen aliados que lo que quieren es mejorar las cosas del sector pesquero y acuícola.

También dijo a las mujeres que trabajan en las plantas congeladoras de camarón que este año va haber un programa con recursos 100 por ciento del Gobierno del estado porque el Gobierno federal no quiso poner ni un solo peso para el Programa de Empleo Temporal.

"Va haber 40 millones de pesos para apoyar al sector pesquero de todo el estado y yo he hecho el compromiso, ...que a las mujeres que trabajan en las plantas congeladoras de aquí de Mazatlán vamos a hacer el esfuerzo para darles un poco más que a los barones de otros campos pesqueros", recalcó el funcionario estatal, entre otros puntos.

"¿Por qué?, porque la mujer desde mi punto de vista es más responsable, es la que está al tanto de los plebes (de los niños), de sus hijos, que se preocupa porque cuando uno está chiquillo coma, que traiga que ponerse, entonces nosotros que ya lo hemos comentado con el Gobernador, vamos a hacer un esfuerzo, nos vamos a organizar aquí con ustedes para que les llegue, obviamente que trabajen en las plantas trabajadoras".

Subrayó que a pesar de toda la problemática que se está viviendo en el sector pesquero quiere invitar a las y los trabajadores a que piensen positivo, que hagan las cosas con pasión, que sean solidarios entre ellos.

"Y no dejemos que este sector se hunda más como lo quiere hacer el Gobierno federal, entonces hay que luchar, hay que echarle ganas, hay que ser responsables y hay que apoyarnos entre nosotros mismos, en la medida en que nos vean unidos más fuerza tenemos y más cosas conseguimos", continuó.

"Este año con apoyos del Gobierno del estado va haber apoyos para el sector pesquero con motores, con pangas, va haber apoyos del Empleo Temporal, va haber apoyos para Inspección y Vigilancia, para el repoblamiento de larvas silvestres en bahías y esteros, va haber muchos apoyos, pero obviamente no son suficientes, por eso estamos reclamando apoyos del Gobierno federal que se le quitaron al sector pesquero".

Enfatizó que hay un desespero, hay molestia en dicho sector, lo mismo que él porque a quienes trabajan en la pesca y la acuacultira se les engañó, les echaron mentiras, se rieron de ellos, lucraron con la necesidad de la gente que confió en ellos porque creyó que iban a mejorar las condiciones de vida y está siendo todo lo contrario, pero a pesar de ello Sinaloa es número uno a nivel nacional en el valor de la producción, se tiene el mejor camarón del mundo y los mejores pescadores de México.

Ante dicho mensaje la directora de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, Lourdes San Juan Gallardo, que acudió para apoyar la jornada ambiental que se pretendía realizar, que no es la intención del Gobierno federal hundir al sector pesquero.

"Yo no voy a contradecir las palabras que el Secretario mencionó a cerca de que el Gobierno federal quiere hundir al sector, yo creo que no es así, no es mi tema, pero yo creo que no es la intención del Presidente de la República hundir al sector pesca, yo creo que hay que ver todo lo que hay detrás, sabemos que hubo una vida de corrupción en todas las esferas del país y creo que el Gobierno está limpiando la casa y nosotros quisiéramos que ésto se mejore", dijo San Juan Gallardo.