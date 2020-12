Ante violencia en Sinaloa, Diputado local sugiere cambio de autoridades de Seguridad

Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, lamentó el asesinato de un Policía Ministerial la mañana de este miércoles en la capital sinaloense

América Armenta

CULIACÁN._ El asesinato de un policía ministerial en Culiacán, Ramón "N", de 50 años, adscrito a la Unidad Especializada en Aprehensiones, crea un fuerte impacto, es lamentable y se realizó con saña, consideró Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Sinaloa.

Ante este caso, el Diputado hace un llamado a las autoridades de seguridad a que se aboquen en sus tareas y que si no pueden con ellas, den paso a alguien más que lo haga.

“La seguridad no disminuye desde el momento que nosotros como autoridad no estamos capacitados para dar realmente la seguridad a la ciudadanía, si no entienden nuestros directores y nuestro funcionarios que están en el área de seguridad pública, cambiémoslos, retomemos otras acciones, demos nuevas acciones para que esto no siga”, declaró.

Pero por el contrario, el diputado expuso que lejos de renunciar o exponer este tipo de fallas para que haya seguridad, hay silencio, mientras que las autoridades andan viendo en este momento irse a otro puesto político con las elecciones que se avecinan, por lo que pide que primero se cumpla con el mandato que se les otorgó.

Mientras que para las familias de los integrantes de corporaciones policiales, la pérdida de un elemento inicia con un difícil proceso también para que se hagan valer sus derechos.

“En este caso, el comandante muere y en este momento las viudas, empiezan con un verdadero viacrucis para la familia, porque él ofrendó su vida para la seguridad pública, sí necesitamos que la viuda tenga las garantías necesarias para que se les dé apoyo para ella y sus hijos”, dijo.

Además de que quienes trabajen en seguridad y justicia deben tener mejores prestaciones y salarios, enfatizó.

Destacó que hay problemas en la entidad con la formación de policías, cuestionando las policías estatales y municipales y la falta de atención a ellas, problema que dijo, no es exclusivo de Sinaloa.

“Nos hacen falta 160 bases, entrenamos a 160 elementos de la Fiscalía y no los dieron de alta, imagínate la falta de presencia de los policías investigadores y de los policías municipales, porque desgraciadamente, simplemente un funcionario no dio trámite correspondiente para que esos elementos estuvieran trabajando”, informó.

El diputado del Partido del Trabajo refirió que la presencia de los policías inhibe el delito, por lo que la proximidad social es necesaria para que la violencia disminuya, pero con la falta de elementos, difícilmente se logrará.

Armamentismo

Ramón "N" fue atacado por decenas de casquillos de 7.62x39, para los conocidos “cuernos de chivo”, armamento que es de uso exclusivo de ejércitos nacionales, sobre todo en países de Asia, detalló el legislador, que ahora están en manos de los grupos de la delincuencia organizada de Sinaloa y otras entidades.

González Sánchez explicó que la Operación Rápido y Furioso, en el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, permitió que miles de armas como con la que se usó en el asesinato del comandante la mañana de este miércoles en Culiacán, llegaran a las manos de grupos de la ciudadanía que ahora las usan para delinquir.

Sin embargo, por ser el uso de este tipo de armas una cuestión federal, prefirió no hacer comentarios sobre responsabilidades del municipio o estado, pero sí hizo un llamado a que exista un control sobre ellas.

Cumplimiento

El legislador lamentó que haya quienes están buscando reelegirse o un nuevo puesto, pues señaló que es momento de abocarse a cumplir con las tareas que cada uno de los puestos de funcionarios públicos demandan, sobre todo aquellos en los que tienen responsabilidades en tema de seguridad.

Por ello, hizo un llamado para que lejos de estar viendo por intereses personales o políticos, se lleve a cabo un trabajo que garantice a la ciudadanía una mejor manera de vivir, lejos de los acontecimientos violentos que hay en el día a día.

“Estamos inmersos en una circunstancia donde no nos interesa la seguridad pública realmente, lo que nos interesa es cambiar de cargo, ser nosotros en otro escenario, pero si no tuvimos la capacidad para este escenario, imagínate cómo va a ser otros, va a ser muy difícil, muy difícil”, abundó.