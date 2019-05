Antes de pedir aborto deberían no abrir las piernas, dice Diputado de Morena en Puebla

Señala que el Gobierno no puede ser responsable de las decisiones inmaduras de las mujeres que no se cuidan al momento de tener relaciones

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Diputado local de Morena, Héctor Alonso Granados, nuevamente exhibió su misoginia al referir que las mujeres, en lugar de pedir la despenalización del aborto, “primero no deberían de abrir las piernas".

En entrevista con el periodista Leopoldo de Lara, del periódico Central, el morenista señaló que el Gobierno “no puede ser responsable de las decisiones inmaduras de las mujeres que no se cuidan al momento de tener relaciones”.

Insistió en que su postura es “en defensa de la vida”, por lo que no respaldará la iniciativa de Rocío García Olmedo para evitar que las mujeres que aborten eviten la cárcel.

“Mi postura de defensa de la vida. A las 10 semanas de gestación el ser humano está completo. Hay que pensar antes de abrir las piernas. El Gobierno no puede ser responsable de las decisiones inmaduras de las jóvenes con sus relaciones sexuales”.

El 27 de mayo, Héctor Alonso Granados criticó que su homóloga del PRI, Rocío García Olmedo, votara para prohibir la publicidad sexista en Puebla —lo que a su parecer es una postura mojigata— y promueva la despenalización del aborto, una idea “liberal”.

La iniciativa de la Diputada Rocío García propone cambiar el artículo 342 del Código Penal, que incluyen las penas en contra de las mujeres que aborten.

Actualmente, dicho artículo refiere que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.

Con la propuesta de la priista se pretende que el artículo 342 quede de la siguiente manera: “se impondrán de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar, o, tendrán de cien a trescientos días de labor comunitaria”.

ABORTO ES POR MODA: DIPUTADA DE MORENA

La Diputada local de Morena, Cristina Tello Rosas declaró que la iniciativa de Rocío García Olmedo para que las mujeres que aborten eviten la cárcel, es “por moda” y para “confrontar” a la sociedad.

En entrevista, la legisladora morenista dijo que realizará una campaña en su distrito para que los ciudadanos le sugieran si apoya o no la propuesta impulsada por Rocío García.

Descartó que esto sea una acción irresponsable, pues dijo que su voto no será por su pensamiento personal sino por lo que requiere la gente.

“La opinión no debe ser personal, incluso estoy pensando en una campaña en mi distrito para que me ayude y me diga qué realmente se necesita. Esta semana iniciaré una campaña de difusión. Esa campaña será con especialistas, no será una decisión por moda que es lo que se está haciendo, como una manera de confrontación”.

Es preciso recordar que Cristina Tello es una de las diputadas que está en contra de la despenalización del aborto, esto a pesar de formar parte de un partido de izquierda.

Central publicó que la iniciativa de García Olmedo cuenta con el respaldo de siete legisladores —contando su voto — por lo que necesita aún la suma de 15 diputados más para que pueda ser aprobada y entre en vigor.

