Antes de que se abriera el malecón, no había casos de Covid aquí: Pescador de Altata, Navolato

Un primo hermano de Fidel, líder pesquero que falleció el jueves por complicaciones de Covid-19, sostuvo que varias personas de la Navolato padecen de esta enfermedad, pero prefieren no decirlo, para así no dañar la imagen del pueblo y afectar al turismo

Antonio Olazábal

Antes de que se abriera el malecón de Altata, Navolato, no había habido tantos casos de Covid-19 como ahora, afirmó un primo hermano de Fidel Inzunza García, quien falleció a causa de complicaciones ocasionadas por el virus.

El pescador, familiar de Fidel, compartió que quien fuera presidente de la Cooperativa Ensenada La Palma, falleció luego de contraer el virus el pasado 28 de junio, cuando se presentó una fuerte afluencia de personas en el malecón de Altata, donde ni siquiera se siguieron los protocolos para evitar contagios.

A la semana de infectarse, Fidel fue internado, y por diez días estuvo grave en un hospital, su cuerpo no aguantó y falleció derivado de las complicaciones que le ocasionó el Covid-19.

El primo hermano de Fidel, que también es pescador, compartió que así como su familiar, hay muchas personas contagiadas de Covid-19, pero no lo dicen para no afectar la imagen de Altata, ya que es una sindicatura que se debe al turismo, pero desde que se abrió el malecón en la bahía, se sabe entre los habitantes que ha habido contagios, ya que no se ha sentido bien un gran número de personas.

"Antes de que se abriera el malecón no había ninguna enfermedad aquí, nada más se abrió el malecón ya se están viendo los casos, ya hay varios casos, ¿para qué nos vamos a hacer?", sostuvo.

El pescador pidió a la gente que quiera ir a Altata, no hacerlo si siente alguna complicación médica, además de que, independientemente que tengan síntomas de coronavirus o no, quien visite los puntos turísticos de la sindicatura lo haga con las medidas que dictan las autoridades de salud.

"Que vengan protegidos por lo menos, que no dejen la enfermedad aquí, porque ya empezamos con dos (van dos personas fallecidas de Covid en Altata), sabrá quien más nos vayamos a enfermar. Aquí hay gente que tiene azúcar, hipertenso, y ya vez que son los más propensos a no sobrevivir", mencionó.

"La verdad, nadie se cuidó, no nada más -vino gente- de Culiacán, de rancherías, Navolato, la verdad si acaso el 20 por ciento viene cuidándose, el 80 por ciento no, ni cubrebocas, nada", subrayó.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, Navolato tiene 316 casos acumulados de Covid-19. Derivado de esta enfermedad han fallecido 61 personas, lo que indica que la mortalidad del virus en este municipio es del 19.3 por ciento.