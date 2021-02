Antes el 14 de febrero era cuando más venta había en restaurantes, esta vez no fue así: Canirac Culiacán

Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán, detalló que si bien hubo un incremento en los comensales por el Día del Amor y la Amistad, no se presentaron las ventas que había otros años

Antonio Olazábal

Las ventas por el Día de San Valentín para el sector restaurantero esta vez no fueron lo que eran antes, afirmó Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán.

Cuestionado por los medios de comunicación sobre la derrama económica del pasado 14 de febrero, el líder camaral sostuvo que aunque les fue bien, no hubo los comensales que acudían a sus establecimientos anteriormente, siendo la pandemia y la crisis económica las principales causas de este decremento.

“El Día del Amor y la Amistad fue bueno, para algunos muy bueno, pero distó mucho de ser el día extraordinario, de ser el de mayor flujo económico para el sector, ya no tenemos esos días, fue un tema de pandemia, fue un tema económico porque muchas empresas no pagaron la quincena, entonces llegamos a un 14, un domingo, muy bueno para algunos, y bueno para otros, así resultó”, explicó.

“Los restauranteros ese día le podíamos dar hasta cuatro veces vueltas al comedor, esta vez una vuelta, algunos le dieron dos vueltas y se acabó. No fue como otros años, el Día del Amor y la Amistad de hace cinco años venía siendo el día de mayor flujo económico para el sector, hoy no lo fue así”.

El empresario reconoció que si bien sabían que hay una pandemia de por medio, esperaban mejores ventas por el 14 de febrero, sin embargo, esto no fue así.

“Todos lo llenamos una vez, pero antes le dábamos la vuelta al comedor hasta tres o cuatro veces, entonces hoy llenamos una vez, al que le fue mejor, dio otra vuelta”.

--¿Preveían esto por la pandemia?

“Te voy a ser claro, yo no, yo sí sentía que por ser domingo, ahora ¿fue viernes y sábado? Para algunos sí, para algunos no, tampoco fue un fin de semana de que 'no voy el domingo porque siempre está retacado, voy a ir el sábado', tampoco fue así', fue lento, no hay economía pues, y eso es lo grave, porque es un termómetro de lo que estamos viviendo y cómo vamos”.