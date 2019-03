Antes muerto que traidor, dice AMLO, y refrenda su compromiso para lograr un MÃ©xico mÃ¡s justo

Antes muerto que traidor, dice AMLO, y refrenda su compromiso para lograr un México más justo

#100DíasDeGobierno, López Obrador dio un balance de su Gobierno y habló de: que se han aprobado tres importantes reformas constitucionales; dijo que su Gobierno está comprometido para saber lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; que en política exterior su Gobierno se ha apegado a los principios constitucionales de no intervención

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo este lunes un balance de sus primeros 100 días en el Gobierno federal e insistió que la administración que encabeza trabaja para todos los mexicanos sin odios y sin rencores, y sin favoritismos para nadie: ni partidos, ni sindicatos, ni grupos de poder.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró su compromiso con los mexicanos y dijo que no les fallará: “Antes muerto que traidor”, afirmó López Obrador casi al final de su discurso en el Patio Central del Palacio Nacional.

“Informo a ustedes y a la población en general sobre lo conseguido hasta ahora por el Gobierno democrático para hacer realidad la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expuso al inicio de su informe el Primer Mandatario.

“He visitado las 32 entidades federativas y he presidido reuniones informativas en 90 municipios. Hemos establecido la celebración de reuniones diarias de seguridad pública, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, y a partir de esa hora informamos a la población a través de los medios”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo federal recordó que los fines de semana los ha dedicado a recorrer diferentes regiones del país para recoger las opiniones de la gente y para ver el avance de los programas de bienestar.

REFORMAS CONSTITUCIONALES: “La Cuarta Transformación no ha requerido de una nueva Constitución, pero sí de profundas reformas legales para ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades”, anunció López Obrador.

Detalló que se han aprobado tres importantes reformas constitucionales: la Ley de Extinción de dominio para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción y violencia, los cuales se destinarán al bienestar de nuestro pueblo; también se modificó el Artículo 19 de la Constitución para tipificar como delitos graves los actos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral, entre otros; además ya se aprobó en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales la reforma para la creación de la Guardia Nacional.

“No fue casual que durante mucho tiempo la corrupción no se considerara como delito grave”, criticó.

Por ello, AMLO recordó que está en el Congreso la reforma para eliminar el fuero constitucional; que se están proponiendo modificaciones para establecer el derecho de los ciudadanos a la consulta popular y la revocación de mandato; también está por aprobarse la Ley de Austeridad Republicana. El Primer Mandatario precisó que están también en proceso la cancelación de la Reforma Educativa.

Previó que a mediados de este año se tendrá el marco legal indispensable para llevar a cabo la Cuarta Transformación del país, por lo que agradeció a los legisladores de todos los partidos. “Hemos mantenido una relación de respeto”, con todo los poderes, aseguró y dijo que esa conducta se mantendrá en todo el sexenio. “La Presidencia de la República no tiene partido, ni privilegia a dirigentes ni representantes de sindicatos, organizaciones sociales o grupos de intereses creados. El Gobierno es de todas y todos los mexicanos”, recalcó.

SOBRE COMISIÓN DE AYOTZINAPA Y LAS CONSULTAS: López Obrador recordó que su Gobierno está comprometido para saber lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: “deseo con toda mi alma que pronto tengamos resultados”.

También enlistó que se está atendiendo a víctimas de violencia; así como los migrantes centroamericanos y de todos los lugares del mundo; que se cerró las Islas Marías como cárcel; que desaparecieron el Cisen y el Estado Mayor Presidencial; así como que se abrieron los expedientes secretos del Cisen.

Además, dijo, se ha promovido el derecho a la información y al diálogo “abierto y circular”. “Advertir que los periodísticas critican al Gobierno y ejercen su derechos a disentir, y nosotros argumentamos sin odios ni rencores”, aseveró.

“Existe la determinación de mandar obedeciendo. Por eso se llevaron a cabo las consultas sobre el aeropuerto; y más recientemente sobre el gasoducto y termoeléctrica de Morelos”, destacó. Además se comprometió a acabar con los fraudes electorales.

POLÍTICA EXTERIOR: El Jefe del Ejecutivo expuso que en política exterior su Gobierno se ha apegado a los principios constitucionales de no intervención; cooperación internacional para el desarrollo; respeto y promoción de los derechos humanos.

“Queremos mantener una relación de amistad con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Es vigente la frase del Benemérito de las Américas; entre los individuos.

Dijo que la relación con el Gobierno de Estados Unidos !”ha sido cordial, no se usa el lenguaje acusatorio o ríspido, sino la diplomacia y la comunicación permanente.

“Mi Gobierno no está a favor del uso de la fuerza para contener la migración”, recalcó y dijo que por ello se está buscando un acuerdo para el desarrollo de la región con el Gobierno de Estados Unidos.

Recordó que el Gobierno de Trump se ha comprometido a la inversión de miles de millones de dólares en Centroamérica y México para crear cortinas de desarrollo de sur a norte para mitigar la migración.

“Nuestro Gobierno, y ese es un objetivo, es trabajar para que los centroamericanos, los mexicanos, tengan la posibilidad de ser felices donde nacieron, donde están sus familias y sus raíces culturales”, dijo.

SOBRE ECONOMÍA: En materia económica, anunció el Presidente, “estamos aplicando la formula de acabar con la corrupción y la impunidad para liberar fondos que puedan ser destinados al desarrollo y bienestar del pueblo. En eso consiste nuestro plan económico en esencia es: en acabar con la corrupción, con los privilegios y liberar fondos para el desarrollo”.

El Jefe del Ejecutivo Federal afirmó que el combate al huachicol permitirá ahorrar este año 50 mil millones de pesos; afirmó que ya no hay lujos en el Gobierno y ya no hay sueldos “como antes de hasta 700 mil pesos mensuales”; que se están vendiendo autos y aviones; que no hay renta de oficinas de lujo; tampoco hay seguros médicos privados y que se “acabaron los privilegios de la otrora burocracia dorada”.

“De esta forma el presupuesto nos va a rendir mucho más”, aseveró.

Detalló que sólo en adquisiciones se ahorrarán 200 mil millones de pesos; al evitar fugas por la corrupción se ahorran 300 mil millones de pesos; y por el plan de austeridad permitirá liberar fondos por 200 mil millones de pesos.

López Obrador dijo que no habrá desequilibrios económicos ni más deudas para sacar el prepuesto; que no habrá aumento de impuestos ni nuevos impuestos. Recalcó que tampoco habrá “gasolinazos”, y que en términos reales de los combustibles será el mismo en términos reales.

Precisó que en estos 100 días el peso ha ganado 4 por ciento ante el dólar; la inflación bajó de 5.9 a 4.4 por ciento; confianza del consumidor ganó máximos históricos de 120 puntos.

También planteó que en el primer bimestre del año la recaudación acumuló 703 mil 900 millones de pesos; cifra 8 mil millones de pesos de lo programado en la Ley de Ingresos de este año.

“NO HAY ASOMO DE RECESIÓN”: López Obrador dijo que la recaudación por el ISR creció en un 3.2 por ciento en términos reales. “Estoy seguro que la confianza de los contribuyentes en el manejo honrado de sus impuestos nos permitirá superar con creces la meta establecida”, justitificó.

“La economía afortunadamente está en marcha. Aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión, como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas. Se van a quedar con las ganas”, recalcó.

López Obrador aseguró que en 2019 se han creado 220 mil 628 nuevos empleos, según datos del IMSS; y se ha incremento en 2.5 por ciento las ventas de los comercios en enero con respecto a enero de 2018.

Presumió el acuerdo con el sector empresarial y trabajadores para aumentar el salario en 16 por ciento, un “incremento nunca visto en los 36 años del período neoliberal”.

Dijo que su Gobierno está consiente de que hay “escepticismos” del objetivo de crecimiento de 4 por ciento de la economía mexicana, pero dijo: “acepto el reto porque hay confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros”.

“Asimismo creo, tengo la convicción, estoy absolutamente seguro que el combate a la corrupción […] permitirá que la inversión se aplique pronto y con eficiencia”, aseveró.

PROYECTOS: Precisó que están por licitarse diversos proyectos de infraestructura: en abril se lanzará la licitación para la construcción de los 1,500 kilómetros de las líneas del Tren Maya, con una inversión estimada entre 120 y 150 mil millones de pesos y la creación de 300 mil empleos directos.

Informó que en el proyecto de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec se encuentra en la fase de consulta y de elaboración para lanzar las licitaciones.

“Todo el Istmo se convertirá en zona libre o franca, es decir se reducirán impuesto y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales […] todo ello con la participación y beneficio de los pueblos”, dijo.

También aseguró que se está avanzando en la construcción de las dos pistas en Santa Lucía y recordó que les llevó tiempo la cancelación de los bonos del NAIM. Se ha cancelado un tercio de los bonos y se regresó el dinero a los inversionistas; falta la liquidación a las empresas constructoras.

“Aún con el costo que implica cancelar esta obra, estoy convencido, lo puedo probar, de que fue la mejor decisión”, y justificó que en lago de Texcoco siempre se iba padecer de hundimientos e iba a costar mucho el mantenimiento.

Aseguró que en menos tiempo, 3 años, se resolverá el problema de saturación del AICM, con una solución mejor y sin corrupción.

López Obrador recordó que ya inició el programa de la zona libre en la frontera para establecer una última cortina de desarrollo.

Adelantó que hoy se publicarán las pre bases para licitar la construcción de 50 mil kilómetros de líneas de la CFE para comunicar de internet a los pueblos más apartados del país. Dijo que la contraprestación que se pedirá a la empresa que gane el proyecto es la de proporcionar internet gratuito en plazas, escuelas, centros de salud y otros sitios públicos.

La obra tendrá un inversión de 30 mil millones de pesos. “Aquí repito, porque se habla mucho de la inovasión tecnológica. Nosotros queremos la modernidad, pro forjada desde abajo y para todos”, dijo.

SECTOR ENERGÉTICO: El jefe del Ejecutivo Federal recordó que su Gobierno se ha propuesto a rescatar al sector energético del país.

“El proceso de desmantelamiento y pillaje en este sector se profundizó y buscó legalizarse con la llamada Reforma Energética, que resultó un rotundo fracaso”, dijo y precisó que a cuatro años de la aprobación de esa ley se redujo la inversión pública y privada en la paraestatal; se produce menos petróleo crudo; se producen menos gasolinas; menos productos petroquímicos; se genera menos electricidad; aumentaron los precios de los combustibles; los ingresos disminuyeron; los contratos que firmaron funcionarios públicos con particulares y las operaciones fraudulentas incrementaron la deuda de Pemex y CFE.

“Afortunadamente, como una bendición, cuando parecía que todo estaba perdido, la gente decidió a favor de un cambio de régimen y por otra política económica”, dijo.

Andrés Manuel se dijo optimista “porque ya se detuvo la corrupción tolerada en Pemex y en CFE”. “Gracia a ellos y al plan de austeridad estamos invirtiendo más para la producción de petróleo, para la refinación y para la producción de energía”, añadió.

Para inversión en Pemex, detalló, se tienen previstos 272 mil 627 millones de pesos; 46 por ciento más que el del año pasado.

Dijo que la CFE ejerció el año pasado erogó un total de 37 mil 220 millones de inversión; ahora dispone de 61 mil millones de pesos para ese rubro; 64 por ciento más.

OBRAS INCONCLUSAS: El Presidente dijo que todas las secretarías tienen un inventario de obras inconclusas, desde carreteras, plantas, gasoductos, centros turísticos, escuelas, puertos “y muchas obras mal planeadas, abandonadas o sin terminarse”.

“Ante este tiradero de obras hemos decido priorizar y elaborar un programa multianual para asignar recursos y concluir la infraestructrura y estas obras a lo largo del sexenio”, expuso.

López Obrador recordó que en el caso del Tren Toluca-Ciudad de México, el cual se previó que costaría 30 mil millones, pero se han ejercido 60 mil millones y aún faltan 30 mil millones más para finalizarlo. Por ello se hará un plan terminarlo durante el sexenio.

100 COMPROMISOS: El Presidente López Obrador aseveró de ya se cumplieron 62 de los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre en el Zócalo capitalino.

“Ya 62 de esos 100 compromisos se han convertido en hechos. 38 están por cumplirse”, aseguró.

Recordó que ahora todos los apoyos se entregarán de manera directa. Recalcó que por la corrupción que había se decidió entregar de manera directa los apoyos para evitar “cualquier forma de tranzas o desvíos de recursos”.

“Reconocemos una gran importancia a la economía popular”, destacó.

Destacó los programas de apoyos a adultos mayores, a jóvenes, a trabajadores, a amas de casa, a comerciantes y agricultores. “Aunque pasemos se la austeridad república a la pobreza franciscana siempre habrá estos apoyos”, dijo.

EN EDUCACIÓN: El Presidente López Obrador aseguró que hoy hay respeto a los maestros y que se trabaja en una educación de calidad para los mexicanos.

“Hemos logrado entre otras cosas importantes, aminorar la polarización que se desató con la llamada Reforma Educativa. Eso es lo más importante. Actualmente hay respeto a los trabajadores de la educación”, recalcó.

Dijo que están en proceso de creación 100 universidades públicas; y también el arranque del rescate de la memoria popular; y se comenzó con el programa de fomento a la lectura.

Recordó que se abrió Los Pinos como centro cultura y que ha sido visitado por más de 900 mil personas; dijo que se está construyendo el proyecto para convertirlo en centro cultura y será uno de los centros más importantes en el área en el mundo.

Destacó como un acierto poner al frente de la Conade a Ana Guevara, quien, dijo, está impulsando todos los deportes.

SALUD: El Jefe del Ejecutivo Federal también habló de la corrupción en el sector Salud, específicamente en la compra de medicinas, y dijo que por ello el “servicio que hoy se ofrece es de pésima calidad”.

“Estamos trabajando para mejorar de fondo y de manera integral la atención médica”, indicó. Dijo que se sustituirá el llamado Seguro Popular por un nuevo sistema de salud con atención médica de calidad y con un cuadro completo de medicamentos gratuitos.

Explicó que casi 100 mil millones de pesos se invertían en la compra de medicinas y materiales de curación, y se utilizaba sólo a un grupo muy reducido de proveedores.

Dijo que el ISSSTE y Seguro Social erogaron en 2018 una 54 mil 940 millones de pesos, que fue suministrado por sólo tres proveedores. “Lo peor es que en centros de salud y hospitales no existe abasto de medicamentos”, acusó.

“A causa de la corrupción que ha imperado en este sector, el servicio que hoy se ofrece es de pésima calidad. Estoy consciente que es uno de los problemas más importantes que tenemos y que vamos a resolver más temprano que tarde”, consideró.

MEDIO AMBIENTE: Andrés Manuel dijo que su Gobierno decidió no aprobar la siembra de maíz transgénico; non extraer petróleo o gas con fracking; y que se canceló la mina a cielo abierto en La Paz.

“Se han establecido garantías que no se privatizará el agua; se cuidarán y crearán nuevas reservas naturales y se protegerá la flora y fauna de nuestros territorio”, aseveró.

SEGURIDAD: El Presidente López Obrador reconoció esta mañana en Palacio Nacional que los niveles de homicidios se mantienen casi iguales a los del año pasados y que se asesinan en diario 88.2 personas; y dijo que la población se mantienen en una situación de indefensión pero que se podrá ya trabajar con la Guardia Nacional. Destacó que un ejemplo de que se puede combatir la inseguridad es la disminución del robo de combustible en el país.

“Estoy convencido de que todo lo que hagamos para reactivar la economía, producir y crear empleos, se traducirá en paz y tranquilidad social. Si hay justicia habrá seguridad”, dijo.

Recalcó que la violencia no se debe enfrentar con violencia. “El mal no se puede enfrentar con el mal”, consideró.

Por ello, recordó que en el combate al huachicol también se están atendiendo las causas. Y dijo que resultó muy triste la tragedia que originó la pérdida de 132 vidas humanas en Tlahuelilpan, hidalgo, por la explosión de un ducto de Pemex.

“Lucharemos siempre, para que ni en este caso, ni en migración, ni por pobreza, ni marginación se vea obligado a poner en riesgo su vida”, dijo.

Aseguró que el problema de la inseguridad y violencia se irá enfrentando con justicia, pero también con responsabilidad y coordinación. Destacó que se haya aprobado la reforma Constitucional para dar paso a la creación de la Guardia Nacional. Pues reconoció que en los hechos la población del país se encuentra en estado de indefensión.

Aceptó también que se mantienen prácticamente en los mismos niveles de homicidios y robo de vehículos.

Precisó que en promedio diario de enero a noviembre de 2018, se cometieron 91.3 homicidios diarios. Y dijo que de diciembre a marzo de este año el promedio ha sido de 88.2.

En cuanto a robo de vehículos, en el mismo período del año pasado, el promedio fue de 669.6 robos diarios de vehículos. Mientras que de diciembre a marzo se cometieron 636.1 en promedio diarios.

En cuanto a robo de combustible: se pasó de 81 mil barriles diarios sustraídos en noviembre del año pasado; a sólo 15 mil barriles como resultado del operativo conjunto a “este tolerado y peligros delito”.

“[En robo de combustible] Sí se redujo la cifra y hay buenos resultados, y esto es un ejemplo de que se puede. En el caso unimos todas las fuerzas y trabajamos de manera conjunta y se logró avanzar”, destacó.