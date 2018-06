Anthony Bourdain, el chef y crítico gastronómico que visitó, probó y amó la comida mexicana - Noroeste

Anthony Bourdain, el chef y crítico gastronómico que visitó, probó y amó la comida mexicana

El chef y crítico gastronómico recorrió el Barrio de Santa Anita, Tepito, la Colonia Roma, en la Ciudad de México y también visitó Oaxaca

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Anthony Bourdain visitó México, donde recorrió el Barrio de Santa Anita, Tepito, la Colonia Roma, en la Ciudad de México y el estado de Oaxaca.

El crítico gastronómico, que fue hallado muerto el viernes, en su cuarto de hotel en Francia, conducía el programa sobre viajes y comida Parts Unknown de CNN.

En 2013, el viajero recorrió México para realizar el quinto episodio de la tercera temporada de su programa, donde visitó varias ciudades comenzando por la Ciudad de México.

Después, el presentador fue a un gimnasio de box en el Barrio de Santa Anita. Los mismos boxeadores lo llevaron a una fonda mexicana, donde comió un huevo estrellado sobre arroz rojo.

De visita en Tepito, el chef se tomó una clásica michelada antes de recorrer el área de venta de piratería y realizar otras actividades en el barrio más conocido de la Ciudad de México.

En Máxio Bistrot, uno de los restaurantes más sofisticados y famosos de la Ciudad de México, en la colonia Roma, se dio la oportunidad de acompañar al chef Eduardo García a la Central de Abastos para comprar los ingredientes para cocinar en su restaurante.

La última visita que realizó el chef estadounidense en la Ciudad de México fue a la casa de la famosa periodista Anabel Hernández, autora del polémico libro Los señores del narco.

Bourdain dejó la capital para viajar hacia Oaxaca, estado que lo dejó sorprendido por todo lo que ofrece a los turistas. Asimismo fue a Cuernavaca, donde se reunió con el activista Javier Sicilia.

BOURDAIN DEFENDIÓ LA COMIDA MEXICANA

Durante una sesión Ask Me Anything de la popular red social REDDIT, Anthony Bourdain defendió la gastronomía mexicana, ante las declaraciones realizadas por el periódico The Atlantic, que aseguraba que los precios de la gastronomía de cada país están directamente relacionados con la economía, el poder militar y la riqueza de sus inmigrantes.

De acuerdo a SDPNoticias, el chef también hizo referencia a las salsas, a los platillos oaxaqueños, entre otros.

“Estoy muy entusiasmado con las posibilidades de aprender más sobre esta gastronomía y valorarla. Es un supuesto racista el hecho de que la comida mexicana o la hindú, deben ser baratas. Eso no está bien”, concluyó.