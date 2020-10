Anthony Giansanti, capitán de Venados de Mazatlán, se declara listo para la temporada

Vamos a jugar duro. Vamos a ser fuertes en el terreno de juego, declaró el pelotero

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El capitán del equipo se declaró listo para el comienzo de la temporada.

Fiel a su estilo y forma de jugar, Anthony Giansanti se dijo listo para la apertura de la campaña este jueves 15 en la ciudad de Los Mochis.

“Vamos a jugar duro. Vamos a ser fuertes en el terreno de juego. Vamos a ser fuertes a la defensiva y aprovechar todo lo que el rival nos deje ser”, explicó Giansanti.

“Vamos a usar esa presión para llevar lo mejor al terreno, queremos ganar el título y queremos ganar la Serie del Caribe, pero primero hay que ganar el juego uno”.

El jardinero central vivirá su tercera campaña con Venados de Mazatlán.

“Ha sido un viaje muy loco para llegar hasta este punto, muchas dudas, preguntas sobre lo que iba a pasar, pero estar aquí parece surrealista y loco a la vez”.

“Esto me ha servido para no dar cosas por hechas y valorar lo que tengo. Me siento bendecido, por todo lo que la vida me ha dado, además del gusto por practicar este deporte”.

El capitán de la novena de casa sabe de la capacidad de cada uno de los peloteros y del potencial que tiene esta organización.

“El beisbol es un juego curioso, una de las lecciones más importantes que he aprendido es preocuparte por lo que está en tu tramo de control y no dejar que las otras cosas te afecten. En pocas palabras, tienes que jugar duro y hacer lo correcto, disfrutar y jugar con pasión.

“Los Venados son conocidos por pelear los 27 outs, cada pitcheo de cada juego, por nunca rendirnos. Vamos a continuar haciendo nuestro juego”.