Anthony Mackie revela la primera foto del rodaje de la mini serie The Falcon and the Winter Soldier

A través de redes sociales, el actor compartió una imagen desde el set donde se va a rodar la mini serie de Disney+ que se estrenará en otoño del 2020

Sinembargo.MX

05/11/2019 | 10:02 AM

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará a través de la plataforma Disney+.

MADRID (SinEmbargo)._ Ha comenzado la producción de The Falcon and the Winter Soldier y los miembros del reparto de la producción de Disney+ han compartido sus impresiones a través de las redes sociales.

Anthony Mackie publicó la primera foto del rodaje, en la que se ven dos sillas con los nombres de Sam Wilson y Bucky Barnes. “¡Y así comienza! Bienvenidos de nuevo chicos”, escribió en Twitter.

Una cuenta fan también compartió una historia de Instagram de Sebastian Stan, ya en el set con su compañero de reparto.

Mackie ya colgó en septiembre una foto en la que daba la bienvenida a un nuevo miembro del reparto.

“Todos nos hemos reunido para dar la bienvenida a Wyatt Russell, pero ha sido extraño... ¿Por qué no podemos ser todos tan guapos como Emily VanCamp?”, compartió.

Bienvenida de Wyatt Russell.

La serie seguirá a Mackie y Stan repitiendo sus papeles del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), quienes aparecieron por última vez en Avengers: Endgame despidiéndose de Capitán América. El superhéroe retrocedió en el tiempo para vivir una vida plena con la Agente Peggy Carter, por lo que todo apunta a que el próximo Capitán América será Sam.

La serie será la primera del catálogo de Marvel para la plataforma streaming de Disney.

La serie también traerá de vuelta a Emily VanCamp de Capitán America: Civil War como Agente 13, así como a Daniel Brühl en el papel del villano Zemo.

The Falcon and the Winter Soldier es uno de los proyectos del UCM que debutará en Disney + junto con WandaVision, Loki, Hawkeye, She-Hulk y Moon Knight.

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell y Daniel Brühl y estará disponible en Disney + en otoño de 2020.