Antoine Griezmann, el Bleu más celeste - Noroeste

COPA DEL MUNDO

Antoine Griezmann, el Bleu más celeste

El jugador francés está unido desde hace tiempo a Uruguay

Noroeste / Redacción

04/07/2018 | 12:00 AM

NIZHNI NOVGOROD._ No puede pasar sin su mate, tiene un castellano perfecto y el padrino de su hija no es otro que el capitán de Uruguay, Diego Godín. ¿Nos referimos a un jugador de la Celeste? No: a Antoine Griezmann.

El delantero de los Bleus habló para el portal de la FIFA de su próximo adversario en la ronda de cuartos, que supondrá para él un choque deportivo y emocional a la vez, puesto que lo admite sin rodeos: “Uruguay es mi segundo país”.

