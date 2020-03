Antonio Banderas se suma al elenco de Uncharted, cinta basada en la saga de videojuegos

La cinta seguirá las aventuras de Nathan Drake, un aventurero al que le encanta descubrir tesoros, que viaje por todo el mundo descubriendo los enigmas de la historia.

Sinembargo.MX

03/03/2020 | 09:02 AM

MADRID._ La adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos Uncharted tendrá un toque español. Antonio Banderas ficha por la película que protagonizarán Tom Holland y Mark Wahlberg. Junto con el actor malagueño, se unen también a la cinta Sophia Ali y Tati Gabrielle.

Reuben Fletcher (Venom) se encargará de dirigir la película, cuyo estreno está programado para el 5 de marzo de 2021. Proyecto de larga duración, la cinta seguirá las aventuras de Nathan Drake, un aventurero al que le encanta descubrir tesoros, que viaje por todo el mundo descubriendo los enigmas de la historia.

De momento, según recoge Variety, no se sabe qué personajes interpretarán tanto Banderas como Ali y Gabrielle. Se trata de uno de los primeros trabajos de Banderas tras haber sido nominado al Óscar por Dolor y gloria, la aplaudida película de Pedro Almodóvar, por la que obtuvo la Palma de Plata a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes.

El guion corre a cargo de Art Marcum (Transformers: El último caballero, Men in Black: International) y Matt Holloway (Punisher 2, Morbius). La cinta estará producida por Charles Roven (The Dark Knight, Wonder Woman) y Alex Gartner (La gran muralla, Triple frontera).