FUTBOL AMERICANO

Antonio Brown anuncia su salida de Pittsburgh

Los Steelers parecen derrumbarse a pedazos; Antonio Brown, el receptor estrella del equipo, dejará a la franquicia en la Temporada 2019

Noroeste / Redacción

El capítulo final en la novela entre Antonio Brown y los Steelers de Pittsburgh parece estar escrito luego de que el receptor abierto publicó un mensaje de despedida en Twitter acompañado de un video.

“Gracias a la SteelerNation por grandes 9 años, tiempo de moverse hacia adelante”, escribió el considerado mejor WR de la NFL.

La relación entre el jugador y la organización estaba muy desgastada, algo similar a lo que pasó con Le’Veon Bell, el que era corredor titular que decidió no jugar la Temporada 2018 al no acordar una jugosa extensión contractual.

AB84 dejó ver su inconformidad al no presentarse a una de las prácticas previo al último juego de la temporada pasada en la que los Acereros no llegaron a Playoffs. Esa medida le costó no ser considerado para el partido y reportes indicaron que hubo una fuerte discusión entre el wide receiver y el quarterback, Ben Roethlisberger.

Se rumora que los 49ers de San Francisco serían uno de los posibles destinos para Antonio Brown, quien en caso de irse de los Steelers lo haría como segundo en la historia de la franquicia en recepciones (837) y yardas (11 mil 207), solo detrás de Hines Ward.