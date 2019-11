Antonio Brown arremete contra la NFL una vez mÃ¡s: tratan a la gente negra de la peor forma

CIUDAD DE MÉXICO._ Antonio Brown tomó el centro de atención nuevamente. A través de redes sociales, el receptor escribió un mensaje que, entre groserías, destaca que no volverá a pisar los emparrillados de la NFL que “trata de lo peor” a los jugadores afroamericanos y que espera que sólo “limpien su nombre”.

“Imaginen ajustarse a un sistema y dar el 100 por ciento y que te traten así, es injusto! Hacen dinero con mi sudor y sangré, jódete NFL. Nunca jugaré en esa mierda que trata a la gente negra de la peor forma. Limpien mi nombre y váyanse a la chin#@”, escribió el jugador.

I'm just very frustrated right now with the false allegations and slander to my name. I love football and I miss it. I just want to play and I'm very emotional about that. I'm determined to make my way back to the NFL asap