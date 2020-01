Antonio Brown es liberado tras el pago de una fianza; usarÃ¡ un sistema de localizaciÃ³n GPS

FORT LAUDERDALE._ Antonio Brown fue liberado tras el pago de una fianza después de haberse entregado el jueves por la noche en una cárcel de Florida bajo cargos de que él y su entrenador agredieron al conductor de una camioneta de mudanzas que trasladó algunas de sus pertenencias desde California.

La jueza Corey Amanda Cawthon, del condado Broward, fijó una fianza de 110 mil dólares e impuso condiciones, entre ellas el uso de un sistema de localización GPS, la prohibición de posesión de armas de fuego o municiones, una evaluación de su condición mental y la entrega de su pasaporte. El agente libre de la NFL también deberá someterse a pruebas antidopaje aleatorias.

#BREAKING: @AB84 just gets out jail after turning himself in yesterday. He’s facing three charges including burglary w battery after incident w delivery. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/EjdeUzxN4m