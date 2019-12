Â¿Antonio Brown se santificarÃ¡?

Con su lugar seguro en la postemporada, los Saints de Nueva Orleans podrían agregar a su róster a uno de los receptores más talentosos, pero controvertidos del juego. Por lo menos lo van a observar.

El agente libre Antonio Brown visitó este viernes a los Saints, confirmó una fuente al ‘insider’ de NFL Network Ian Rapoport el viernes por la mañana, como Brown publicó anteriormente en Instagram.

Brown no ha jugado desde la semana 2 para los New England Patriots contra los Miami Dolphins. Su permanencia con los Patriots duró dos semanas y un día antes de ser liberado el 20 de septiembre en medio de denuncias de agresión sexual.

Como agregó Rapoport, la NFL ha dejado en claro que si un equipo firma a Brown, es probable que se dirija a la Lista de exenciones del Comisionado hasta que se complete su investigación de agresión sexual.

